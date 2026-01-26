Konya'ya Yeni Yatırım: Tümosan Köprülü Kavşağı ile 21.1 km'lik Raylı Sistem Hedefi

Yayın Tarihi: 26.01.2026 15:32
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 15:32
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ikinci etap çalışmaları kapsamında, Tümosan Köprülü Kavşağı için düzenlenen temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene yerel ve merkezi yönetim temsilcileri ile protokol üyeleri katıldı.

Temel töreni ve hedefler

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, törende yaptığı açıklamada şehir tarihinin önemli raylı sistem yatırımlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile eş güdüm içinde hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Altay, 21.1 kilometrelik Şehir Hastanesi–Stadyum Tramvay Hattı için AYGM ile yoğun çalışmaların sürdüğünü ve hattın 2026 sonu, 2027 başı itibarıyla tamamlanarak Konya’ya hizmete sunulmasının hedeflendiğini söyledi.

Raylı sistem yatırımları ve genişleme planı

Başkan Altay, Konya’nın raylı sistem yolculuğunun 1985’te başlayan 26.7 kilometrelik hatla başladığını hatırlatarak; şehrin şu anda 58 kilometrelik yeni hat yapım çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu ifade etti. Ayrıca, Meram Gar’dan başlayıp Pınarbaşı’na kadar uzanacak 23 kilometrelik banliyö projesi ile ilgili çalışmaların TCDD tarafından üstlenildiğini, araç alımını ise Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yürüteceğini belirtti.

Başkan Altay, 13.8 kilometrelik Barış Caddesi Tramvay Hattının Dünya Bankası kredisiyle ihalesinin yapıldığını ve bahar aylarında inşaata başlanacağını aktardı. Ayrıca, Fetih Caddesi–Ahmet Özcan Caddesi hattı ile Selçuk Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Alaaddin ve Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında planlanan 29 kilometrelik metro projesinin Nisan ayı itibarıyla proje çalışmalarının tamamlanmasının ve yapım sürecine geçilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Bu projeler tamamlandığında Konya’nın yaklaşık 116 kilometrelik yeni raylı hat ve 29 kilometrelik metro hattına kavuşacağı vurgulandı.

Köprülü kavşak ve üst geçit detayları

Aslım Caddesi ile Aksaray Çevre Yolu’nun kesiştiği noktada inşa edilecek köprülü kavşakla ilgili bilgi veren Altay, tramvay projesi kapsamında buraya 293 metrelik bir üst geçit yapılacağını açıkladı. Transit araçların Aksaray Yolu’ndan gelip bu üstgeçidi kullanacağı; Aslım Caddesi’nden Ankara Yolu veya şehir merkezine yönelen araçların ise alttan geçeceği belirtildi. Tramvay hattı ise hemzeminden yoluna devam edecek.

Altay, ayrıca Aksaray Köprülü Kavşağı ve hızlı tren üstgeçidinin yenilenmesi çalışmalarının planlandığını, Otogar Kavşağı’nda ise tramvayın yukarıdan geçtiği yeni bir sistem inşaatına hızla devam edildiğini söyledi.

Yaya üstgeçitleri ve kavşak yenilemeleri

Raylı sistem çalışmaları kapsamında toplamda 2 yeni köprülü kavşak, 2 köprülü kavşağın yenilenmesi ve 3 yaya üstgeçidi yapılacağı bildirildi. Bu düzenlemelerle özellikle sanayide çalışanların toplu ulaşımla iş yerlerine erişiminin kolaylaştırılacağı vurgulandı.

Toplu ulaşım ve filo yenileme

Başkan Altay, geçen yıl Konya’ya kazandırılan 180 hibrit otobüsa ek olarak bu yıl da 100 otobüs alımıyla filo yenilemesinin süreceğini, Konya’nın öğrenci ulaşımında 9 lira ile Türkiye’de en ucuz hizmeti sunduğunu ifade etti.

Destek, iş birliği ve beklentiler

Altay, yerel yönetim ile merkezi hükümet iş birliğinin Konya’yı “demir ağlarla” ördüğünü belirterek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Altyapı Genel Müdürü Yalçın Eyigün ve yüklenici firmaya teşekkür etti. Konuşmasında işçi ve protokol üyelerine de şükran sundu.

Uzman görüşleri ve proje faydaları

AYGM Genel Müdürü Yalçın Eyigün, raylı sistem entegrasyonunun şehir hayatına kattıklarını örnekleyerek, Konya’nın Tokyo, Paris ve New York gibi entegrasyonlara sahip bir şehir olma yolunda ilerlediğini belirtti. Eyigün, kavşak projelerinin raylı sistemin akışkanlığını, ortalama hızını ve güvenliğini artıracağını; yakıt tasarrufu, zaman kazancı ve kaza azalması gibi somut faydalar sağlayacağını vurguladı.

Siyasi ve idari destek

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen yapılan hizmetin Konya trafiğini rahatlatacağını belirtirken, AK Parti Milletvekili Mehmet Baykan töreni ülke sevdası ve belediyecilik örneği olarak değerlendirdi. Konya Valisi İbrahim Akın ise projenin trafik, sanayi, sağlık ve şehir merkezi akslarını birbirine entegre eden stratejik bir hamle olduğunu; projenin kenti daha modern, verimli ve güvenli bir ulaşıma kavuşturacağını söyledi.

Program ve temel atma

Konuşmaların ardından duayla Tümosan Köprülü Kavşağının temeli atıldı. Programa; 3. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Mete Kuş, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Büyük Birlik Partisi İl Başkan Yardımcısı Mehmet Atasağun, ilçe belediye başkanları, rektörler ve davetliler katıldı.

Sonuç olarak, Tümosan Köprülü Kavşağı ve eş zamanlı raylı sistem yatırımlarıyla Konya’nın hem mevcut ulaşım ağı güçlendirilmiş hem de şehir içi trafiğin azaltılmasına yönelik kapsamlı bir adım atılmış oldu.

