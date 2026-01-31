Van OSB'de Memet Aslan yeniden başkan seçildi

Sanayicilerin yoğun katılımıyla tamamlanan seçimde Memet Aslan 122 oy aldı

Van Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) gerçekleştirilen başkanlık seçimleri sanayicilerin yoğun katılımı ile tamamlandı. Mevcut Başkan Memet Aslan yeniden göreve getirildi.

Seçimlerde toplam 166 oy kullanıldı. Geçerli sayılan 161 oyun 122'sini alan Memet Aslan, bir kez daha sanayi esnafının güvenini kazanarak başkan oldu. Rakip aday 39 oyda kaldı. Seçimlerde ayrıca 1 boş oy kullanılırken, 4 oy geçersiz sayıldı.

Seçimlere ilginin yüksek olduğu gözlemlendi; çok sayıda yeni seçmenin ilk kez oy kullandığı belirtildi. Sonuçların açıklanmasının ardından Memet Aslan ve yönetim kurulu üyeleri tebrikleri kabul etti.

Memet Aslan sonuçların ardından yaptığı açıklamada: "OSB’miz için, sanayicimiz için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım yapmadan, ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz. Van Organize Sanayi Bölgemizi daha güçlü bir üretim ve istihdam merkezi haline getirmek için yönetimimizle birlikte var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Aslan, yeni dönemde sanayicilerin taleplerini önceleyen projelere ağırlık vereceklerini de sözlerine ekledi.

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE (OSB) GERÇEKLEŞTİRİLEN BAŞKANLIK SEÇİMLERİ, SANAYİCİLERİN YOĞUN KATILIMIYLA TAMAMLANIRKEN, MEVCUT BAŞKAN MEMET ASLAN YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ.