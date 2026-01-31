Halit Doğan’dan Murat Kurum’a Samsun projeleri sunumu

Halit Doğan’dan Bakan Murat Kurum’a Samsun projeleri sunumu
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ağırlayarak Samsun'da yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında kapsamlı bilgiler verdi.
Ziyaret programı ve Yüzyılın Konut Projesi
Bakan Murat Kurum, Samsun ziyareti kapsamında ilk olarak Yüzyılın Konut Projesi'nin Samsun etabı için düzenlenen kura çekilişine katıldı. Kura töreni Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirildi.
Esnaf ziyareti ve makam görüşmesi
Kura çekilişinin ardından Bakan Kurum, Saathane bölgesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla yapılan görüşmelerin ardından Başkan Halit Doğan, Bakan Kurum’u makamında kabul etti. Görüşmede Bakan Kurum, Başkan Doğan’ın Samsun için yürüttüğü çalışmaları ilgiyle dinledi ve şehir adına yapılan hizmetlerden dolayı başarı dileklerini iletti. Ziyaret, anı defterinin imzalanması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sonlandı.
Başkan Doğan’dan teşekkür
Başkan Halit Doğan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’u Samsun’umuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bakanımıza Samsun’umuzda yürüttüğümüz çalışmalar ve planlanan projelerimiz hakkında detaylı bilgiler verdik. Şehircilik, kentsel dönüşüm, sosyal konut projeleri ve şehrimizin geleceğine yönelik yatırımlar hakkında kapsamlı istişarelerde bulunduk. Kendisine bu ziyaretleri için ve Samsun’umuza verdiği önem için teşekkür ediyorum". SOLDAKİ HALİT DOĞAN, SOLDAKİ SAĞDAKİ MURAT KURUM
