Ömer Çelik'ten Adana'da altyapı tepkisi: "Bunlar 1 günde olan işler değil"

AK Parti Sözcüsü, belediyelere görev çağrısı yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da iki gündür süren şiddetli yağışın yarattığı mağduriyeti değerlendirirken belediyelerin altyapı ve sorumluluk eksikliğine sert tepki gösterdi.

Çelik, yeni atanan Vali Mustafa Yavuz'u makamında ziyaret etti ve valilik şeref defterini imzaladı. Ziyarette, Yavuz'un Adana'da daha önce görev yapmış, sevilen bir idareci olduğunu belirterek, "Adana'nın çok daha başarılı yerlere geleceğinden kuşkumuz yok" dedi ve valinin Türkiye yüzyılı hedeflerine katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

Şehirdeki yoğun yağış ve sel görüntüleriyle ilgili değerlendirmesinde Çelik, "Bunlar 1 günde olan işler değil" vurgusunu yaptı ve Adana Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine şu eleştirilerde bulundu: "Belediyelerin görevini yapmamasından dolayı bir yağmur söz konusu olduğu zaman istenmeyen görüntüler ortaya çıkıyor... Belediyelerin vatandaşa hizmet, kamu sorumluluğunu yerine getirmesi bakımından hassasiyet göstermediğini görüyoruz. Bunlar 1 günde olan işler değil. Belediyeler görevlerini yerine getirsin diye uyarıyoruz ama artık altyapı eksikliğini boş verin altyapı kalmamış."

Çelik, devletin mağdur vatandaşları yalnız bırakmadığını da belirterek, "Vatandaşlarımız büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Bu tablo karşısında devletimiz vatandaşlarımızı yalnız bırakmadı. Bütün kamu kurumlarımız 24 saat esasına göre vatandaşlarımızın yanında oldu. Mahsur kalan vatandaşlarımız kurtarıldı. Halen de gereken müdahaleler yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Çelik, merkezi hükümetin Adana'daki eserleri hatırlatarak, yaşanan sıkıntının belediyelerin yerine getirmesi gereken altyapı ve diğer görevlerden kaynaklandığını; bunun vatandaşları mağdur ettiğini söyledi.

Konuşmasının ardından Çelik, AK Parti Adana İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek İl Başkanı Tamer Dağlı ile görüştü.

