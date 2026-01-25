Bakan Osman Aşkın Bak, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

Valilik Programının Ardından Teşkilatla Buluştu

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, valilikteki programının ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanlığına geçti.

Bakan Bak, burada AK Parti teşkilat mensupları ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu ve teşkilatla sohbet etti.

Öte yandan Bak, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak’tan şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

