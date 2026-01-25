Bakan Osman Aşkın Bak, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, valilik programının ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı’nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 13:07
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 13:07
Valilik Programının Ardından Teşkilatla Buluştu

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, valilikteki programının ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanlığına geçti.

Bakan Bak, burada AK Parti teşkilat mensupları ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu ve teşkilatla sohbet etti.

Öte yandan Bak, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak’tan şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

