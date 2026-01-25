Bakan Osman Aşkın Bak, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, valilik programının ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek teşkilatla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 13:19
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 13:25
Valilik programının ardından teşkilat buluşması

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, valilikteki programının tamamlanmasının ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'na geçti.

Bakan Bak, burada AK Parti teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi ve partililerle sohbet etti.

Ayrıca Bakan Bak, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak’tan şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

