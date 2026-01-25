Bakan Osman Aşkın Bak, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

Valilik programının ardından teşkilat buluşması

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, valilikteki programının tamamlanmasının ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'na geçti.

Bakan Bak, burada AK Parti teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi ve partililerle sohbet etti.

Ayrıca Bakan Bak, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak’tan şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

