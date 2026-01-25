Nuri Kamil el-Maliki yeniden başbakan adayı — Koordinasyon Çerçevesi kararı

Koordinasyon Çerçevesi, Hadi el-Amiri’nin ofisindeki toplantıda eski Başbakan Nuri Kamil el-Maliki’yi oy çokluğuyla başbakan adayı gösterdi; cumhurbaşkanlığı seçimi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 08:53
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 08:53
Nuri Kamil el-Maliki yeniden başbakan adayı — Koordinasyon Çerçevesi kararı

Nuri Kamil el-Maliki yeniden başbakan adayı

Koordinasyon Çerçevesi, Irak Meclisi’nde yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından belirlenecek başbakanlık makamı için eski Irak Başbakanı Nuri Kamil el-Maliki’nin aday gösterildiğini açıkladı.

Toplantı ve karar

Şii siyasi grupların çatı oluşumu olan Koordinasyon Çerçevesi, Bedir Örgütü partisi lideri Hadi el-Amiri’nin ofisinde bir toplantı gerçekleştirdi. Açıklamada, gelecek hafta içinde Irak Meclisi’nde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yeni başbakanın da belirleneceğine dikkat çekildi.

"Ulusal sorumluluğumuz gereği, ülkenin istikrarını koruyan ve devletin işleyişini güçlendiren anayasal süreçleri tamamlamak amacıyla Koordinasyon Çerçevesi liderleri, Hadi el-Amiri’nin ofisinde geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantıda siyasi durum ve gelecek döneme ilişkin stratejiler ele alınmıştır. Yapılan istişareler sonucunda, siyasi ve idari tecrübesi ile devlet yönetimindeki rolü dikkate alınarak, eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki oy çokluğuyla başbakan adayı olarak belirlenmiştir"

Açıklamada ayrıca oluşumun anayasal sürece tam bağlılık içinde olduğu vurgulanarak, tüm ulusal güçlerle birlikte zorluklarla mücadele edebilecek, halka etkin hizmet sunabilecek ve Irak’ın güvenliğini koruyacak güçlü bir hükümet kurma konusundaki kararlılık dile getirildi. Ayrıca Irak Meclisi’ne anayasal takvime uygun biçimde cumhurbaşkanlığı seçimi gündemiyle toplanma çağrısı yapıldı.

Siyasi makamlar uzlaşısı ve takvim

Irak’ta nüfuzlu siyasi güçler arasında uygulanan uzlaşıya göre, cumhurbaşkanlığı makamı Kürtlere, başbakanlık makamı Şiilere, Meclis Başkanlığı ise Sünni bileşene veriliyor. Bu çerçevede, 29 Aralık 2025’te gerçekleştirilen oylamada Milletvekili Heybet Halbusi, Irak Meclis Başkanı olarak seçilmişti.

Anayasal takvime göre Meclis, Halbusi’nin seçildiği ilk oturumdan itibaren bir ay içinde yeni cumhurbaşkanını seçmekle yükümlü bulunuyor. Söz konusu yasal sürenin Ocak ayı sonunda dolması bekleniyor.

NURİ KAMİL EL-MALİKİ (ARŞİV)

NURİ KAMİL EL-MALİKİ (ARŞİV)

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şeniz Doğan: Basın Özgürlüğü, Demokratik ve Çağdaş Toplumun Temel Göstergesidir
2
Diyarbakır Sur'da MHP'ye Katılım Artıyor
3
Jeffrey Epstein’in e-postaları 'Jmail.world' ile dijital erişime açıldı
4
Nuri Kamil el-Maliki yeniden başbakan adayı — Koordinasyon Çerçevesi kararı
5
AK Parti Konya'da Vefa Buluşması: Teşkilat Birliği Öne Çıktı
6
Trump: Venezuela Saldırısında Yeni 'Discombobulator' Kullanıldı
7
Özgür Özel Yalova Mitinginde: "Millet İradesine Sahip Çıkıyor"

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları