Giresun'da Kültür Merkezi İçin Hizmet İttifakı

Proje ve iş birliğinde son durum

Giresun'da eski SSK Hastanesi arazisi üzerine planlanan yeni kültür merkezi projesi, siyasetin iki farklı kanadını hizmet noktasında bir araya getirdi.

Uzun süredir beklenen ve kentin kültürel hayatına büyük katkı sunması hedeflenen projede somut adımlar atılıyor. Şoförler Odası seçimlerinde bir konuşma yapan AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, projenin ihale aşamasına gelmesinde Giresun Belediyesi tarafından sağlanan arazi desteğinin önemine dikkat çekti.

Milletvekili Temür, konuşmasında projenin ihalesinin kısa süre içerisinde yapılacağı müjdesini verirken, sürecin hızlanmasındaki katkıları nedeniyle Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'ye teşekkür etti.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ise Temür'ün bu nezaketine yanıt vererek, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Giresun için çalışacak, Giresun’a değer katacak her işte iş birliğine her zaman hazırız. Kentimizin kültürel hayatına katkı sunacak bu proje için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz"

Proje tarafların ortak iradesiyle ilerliyor; hedef, Giresun'un kültürel yaşamını güçlendirecek bir merkez kazandırmak.

