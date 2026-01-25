Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Eskişehir'de: Valilik Ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak Eskişehir ziyareti

Valilikte karşılama ve şeref defteri imzası

Bir dizi ziyaret ve program için Eskişehir’e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, ilk olarak Eskişehir Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Bak, göreve yeni atanan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz tarafından karşılandı. Ardından birlikte valilik binasına geçen Bak, burada Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Valilik makamında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Bakan Bak’ın programı, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığındaki ziyareti ile devam edecek.

