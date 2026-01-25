Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Eskişehir'de: Valilik Ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Eskişehir Valiliğini ziyaret ederek Valilik Şeref Defterini imzaladı; programı AK Parti İl Başkanlığı ziyaretiyle devam edecek.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:14
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:20
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Eskişehir'de: Valilik Ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak Eskişehir ziyareti

Valilikte karşılama ve şeref defteri imzası

Bir dizi ziyaret ve program için Eskişehir’e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, ilk olarak Eskişehir Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Bak, göreve yeni atanan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz tarafından karşılandı. Ardından birlikte valilik binasına geçen Bak, burada Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Valilik makamında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Bakan Bak’ın programı, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığındaki ziyareti ile devam edecek.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

