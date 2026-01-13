Bakan Tunç: Cinsiyetsizleştirmeye Karşı Tüm Önleyici Adımlar Atılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayelerinde düzenlenen Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı’na katılarak aileyi hedef alan akımlara karşı kararlı bir duruş sergilediklerini açıkladı.

Onarıcı adalet ve çocuk odaklı yaklaşım

Bakan Tunç, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca cezai yaptırımlarla sınırlı kalmayacağını belirterek, 'Kadına şiddetle mücadeleyi, sadece cezayla değil; önleyici, koruyucu ve onarıcı adalet anlayışıyla ele alıyoruz. Yargı reformlarımızın merkezine kadını ve çocuğu koymamızın sebebi de bu anlayıştır' ifadelerini kullandı.

Çocukların topluma yeniden kazandırılmasına yönelik uygulamalara vurgu yapan Tunç, 'Onarıcı adalet yaklaşımıyla, çocuğun üstün yararını gözeterek onları yeniden topluma kazandırmayı esas alıyoruz. Çocuk dostu adliyeler, uzmanlaşmış savcı ve hakimler, işte bu anlayışın ürünüdür. Çünkü biz çocuklara dosya numarasıyla değil, bir ömürlük emanet olarak bakıyoruz' dedi.

Değerlerimize yönelik tehditlere karşı önlemler

'Küresel ölçekte sistemli biçimde yaygınlaştırılan ve aile yapımızı hedef alan başta cinsiyetsizleştirme olmak üzere, toplumu ifsat eden, değerlerimizi aşındırarak nihayetinde yok etmeyi amaçlayan akımlara karşı gerekli tüm önleyici adımları atacağız' diyen Tunç, bu tehditlere karşı Anayasa ve kanunların verdiği yetkiyle açık ve bağlayıcı düzenlemeler hayata geçireceklerini vurguladı.

Bakan, çocukları zararlı içeriklerden, yönlendirici yayınlardan ve dijital kuşatmadan korumanın toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirtti: 'Çocuklarımızı; zararlı içeriklerden, yönlendirici yayınlardan ve ruh dünyalarını tahrip eden dijital kuşatmadan korumak; onların güvenli, sağlıklı ve dengeli bireyler olarak yetişmesini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur.'

Dijital mecralara karşı kararlılık

Tunç, dijital ve sosyal platformlara yönelik tüm idari ve yargısal yaptırımların tereddütsüz uygulanacağını belirterek şunları söyledi: 'Özellikle dijital oyunlar, sosyal ağlar ve çevrim içi sohbet ortamları üzerinden çocuklarımızı şiddete özendiren, psikolojik olarak yıpratan ve onları ailelerinden koparan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz.'

Ayrıca bazı sosyal medya uygulamalarında yaşlı, çocuk veya hasta kişilerin istismarına karşı da hoşgörü göstermeyeceklerini belirten Bakan Tunç, erişim engeli dahil tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını kaydetti.

Uyuşturucu ve dijital bağımlılıkla mücadele

Son olarak uyuşturucu ve dijital bağımlılık konusuna değinen Tunç, 'Geleceğimizi tehdit eden ve birçok yuvayı dağıtan uyuşturucu belasına karşı da kararlı mücadelemizi sürdürüyoruz. Türk yargısı dijital bağımlılık oluşturan sanal bahis ve yasa dışı kumar ağlarıyla da, hukuk devleti kararlılığı içinde mücadelesini kesintisiz biçimde devam ettirecektir' ifadeleriyle sürecin devam edeceğini belirtti.

