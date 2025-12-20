Bakan Yaşar Güler: PKK’yı Bitirdiğimiz Anda "Terörsüz Türkiye" Süreci Başlayacak

Bakan Güler yıl sonu değerlendirmesinde kritik mesajlar verdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısında TSK'nın terörle mücadeledeki başarıları, hudut güvenliği, Suriye ve bölgesel ilişkiler ile savunma sanayindeki gelişmelere ilişkin kapsamlı açıklamalar yaptı.

Terörle mücadele ve Terörsüz Türkiye hedefi

Bakan Güler, TSK'nın operasyonlarının ardından terör örgütünün silah bırakma evresine getirilmesinin hedeflendiğini vurgulayarak Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: TSK olarak biz PKK'yı tam bitirdiğimiz anda terör örgütü de 'Terörsüz Türkiye' sürecine uyacağını açıkladı. Güler, başarılı operasyonların ardından terör örgütünü silah bırakma evresine getirerek hedefe ulaşılacağını belirtti.

Güler, yıl başından itibaren örgütteki fesih kararları ve teslimiyetlerle ilgili olarak 105 PKK'lı fesih kararından sonra 69 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi. Sınır ötesinde arazi arama-tarama, mağara-sığınak tespit ve mayın ile el yapımı patlayıcı imha çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

SDG, Suriye ve bölgesel işbirlikleri

Bakan, SDG konusunda ABD ile görüşmelerin sürdüğünü ve görüş farklılıklarının azaldığını söyleyerek entegrasyonun Suriye ordusuna yönelik olduğunu yineledi. Güler, SDG'nin ferdi olarak entegre olması gerektiğini vurguladı ve aksi halde entegrasyonun kabul edilemeyeceğini belirtti.

Ayrıca, Irak ile ikili ilişkilerin heyetler arası ziyaretler ve anlaşmalarla olumlu ivme kazandığını, hem Merkezi Irak Hükümeti hem de IKBY ile bölgenin terörden arındırılmasına ilişkin anlayış birliği sağlandığını aktardı.

Hudut güvenliği ve yakalananlar

Hudut güvenliğine ilişkin bilgiler veren Güler, 1 Ocak'tan itibaren yapılan çalışmalarda 65 bin 350 kişinin geçişinin engellendiğini, yakalananlar arasında 9 bin 694 düzensiz göçmen, 182 terörist ve 1.880 kilogram uyuşturucu maddenin kolluk kuvvetlerine teslim edildiğini açıkladı. Bakan, Türkiye'nin sınır güvenlik sisteminin teknolojik altyapı ve çok katmanlı anlayışla örnek bir model haline geldiğini söyledi.

İsrail, Gazze ve bölgesel güvenlik

Güler, İsrail'in Suriye'ye yönelik tutumunun bölgedeki dengeleri zedelediğini belirterek Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde istikrarı korumaya odaklandığını vurguladı. İsrail'e Suriye ile işbirliğine dayalı ve iyi komşuluk esaslı ilişki çağrısında bulundu.

Gazze konusuna da değinen Güler, Ekim ayında Türkiye'nin arabuluculuğuyla sağlanan ateşkes sürecini hatırlatarak Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım, güvenlik inisiyatifleri ve yeniden yapılandırma desteği vermeye hazır olduğunu bildirdi.

NATO katkıları, tatbikatlar ve askerî faaliyetler

Bakan Güler, Türkiye'nin NATO'ya katkılarının sürdüğünü belirterek 2025 yılında NATO Deniz Komuta Kontrol yapısındaki 5 görev gücünden 2'sinin komutasının Türkiye'ye verildiğini; ayrıca 2025-2026 döneminde NATO Mukabele Kuvveti Hava Komuta Kontrol, NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevlerinin yürütüleceğini açıkladı.

TSK'nın faaliyet yoğunluğuna ilişkin verilen veriler arasında Kara Kuvvetleri 16 bölgede harekât, Deniz Kuvvetleri 141 bin saat seyir, Hava Kuvvetleri 75 bin 647 sorti ve 120 bin 649 saat uçuş ve farklı coğrafyalarda 70 bin personel ile 20 görevin icra edildiği yer aldı. 1 Ocak'tan itibaren toplam 155 tatbikat gerçekleştirildiği bildirildi.

Savunma sanayi projeleri ve ihracat

Güler, Hürjet ve Millî Muharip Uçak (KAAN) anlaşmaları, Açık Deniz Karakol Gemisi Akhisar'ın Romanya'ya satışı ve Altay tankının seri üretiminin savunma sanayindeki gelişimi gösterdiğini belirtti. Bayraktar Kızılelma'nın Murad Aesa radar ve Gökdoğan füzesiyle Karadeniz'de başarısını hatırlattı. KAAN, Hürjet ve Kızılelma'ya dost ve müttefik ülkelerden yoğun talep geldiği ifade edildi.

Millî Uçak Gemisi, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ve Millî Denizaltı (MİLDEN) projelerinde inşa çalışmalarının başladığı; ASFAT ve MKE gibi kuruluşların kritik projelerde rol oynadığı açıklandı.

C-130 kazası, İHA olayı ve şeffaflık taahhüdü

Azerbaycan dönüşünde düşen C-130 kargo uçağıyla ilgili Güler, kara kutusunun halen TUSAŞ'ta incelendiğini, kaza kırım heyetinin çalışmalarını sürdürdüğünü ve sonuç ne olursa olsun şeffaf şekilde açıklama yapacaklarını söyledi. Ayrıca 15 Aralık'ta F-16'lar tarafından düşürülen ve Karadeniz'de kullanılan İHA'nın enkaz arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Eurofighter tedariki ve modernizasyon planı

Türkiye'nin İngiltere ile yaptığı anlaşma kapsamında 20 yeni üretim Eurofighter satın alacağı, teslimatların 2030: 6 adet, 2031: 8 adet, 2032: 6 adet şeklinde planlandığı açıklandı. Katar ve Umman ile tedarik görüşmelerinin olumlu devam ettiği; Umman'dan tedarik edilecek uçakların modernize edilmesinin 12 uçak için 2028'de tamamlanmasının beklendiği bildirildi. Eurofighter'ların Meteor füzesiyle birlikte alınacağı ve milli yazılımlarla mühimmat entegrasyonunun mümkün olacağı ifade edildi.

Ege, Doğu Akdeniz, KKTC ve Yunanistan gerilimi

Bakan Güler, Ege ve Doğu Akdeniz'de TSK faaliyetlerinin uluslararası hukuka dayalı ve milli çıkarlar doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini koruma kararlılığının tam olduğunu vurguladı. Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adalara hava savunma sistemleri yerleştirebileceğine dair haberler üzerine gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyledi ve bu adımların bölgedeki gerilimi tırmandırdığını dile getirdi.

Sonuç ve perspektif

Bakan Güler, Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığını, sınır güvenliğini güçlendirme çabalarını, bölgesel istikrar için diplomasi ve askerî tedbirleri bir arada yürüttüğünü vurguladı. Savunma sanayi hamleleri, NATO katkıları ve uluslararası işbirlikleriyle TSK'nın hazırlık seviyesinin artırıldığı mesajı verildi.

