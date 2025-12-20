Fatma Şahin 'Gabi öldü' iddiasını yalanladı

Şahin'den TBMM'deki açıklamaya yanıt

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın TBMM'de dile getirdiği Gaziantep Doğal Yaşam Parkı ve parktaki Gabi isimli filin öldüğü ve durumun kamuoyundan gizlendiği yönündeki iddiaları sosyal medya üzerinden yalanladı.

Şahin, Gabi'nin görüntülerini paylaşarak filin hayatta olduğunu ve parkta sağlıklı bir şekilde bulunduğunu gösterdi. Paylaşımda, Meclis kürsüsünden yapılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Şahin'in paylaşımında yer alan ifadeler şöyle oldu: Ali Mahir Başarır’ın Meclis’te dile getirdiği tümüyle yanlış açıklamalar sonrası bu bilgiyi paylaşma ihtiyacı doğdu. Sayın Başarır, kendinizden çok emin biçimde fil ölmüş diyorsunuz. Gabi ölmüş gizliyormuşuz. Gabi, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda çok iyi durumda, sağlığı ve keyfi yerinde. Bu görüntüleri de bugün çekildi, ziyarete de açık durumda. Avrupa’da ve dünyada, şartlarıyla örnek gösterilen merkezimizde, her gün düzenli beslenmesi ve bakımı özenle yapılıyor. Bu konuda son dönemde organize biçimde yapılan haber ve paylaşımlar tümüyle yanlış. Gabi, dünyanın ilk tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen fili. Gaziantep’te, güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamını sürdürüyor. Buyurun gelin, kapımız her zaman açık. Sayın Vekilim, madem bu konu bütçe görüşmelerinde dile getirilecek kadar merak ediliyor, bir telefon kadar yakınız, bize sorup doğrusunu öğrenebilirsiniz. Zira Gazi Meclis kürsüsünden yapılan her açıklamanın doğru olması hepimiz için çok önemli.

Şahin ayrıca Gaziantep Doğal Yaşam Parkı maskotu olan ve geçen ay ileri yaşa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Şakir isimli zürafa ile ilgili bilgi verdi: Öte yandan geçtiğimiz ay, uzun yıllardır bizimle olan Zürafa Şakir’i kaybettik. Zürafalar doğal yaşamlarında 15-20 yıl yaşıyorlar ama Şakir’in iyi ve doğru bakılması sayesinde 32 yıllık uzun bir ömrü oldu. Son 1 yıldır yaşlılıktan sebep rahatsızlıkları nedeniyle artık ayağa dahi kalkamayan ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaybettiğimiz Şakir’i kaybetmenin üzüntüsünü kamuoyu ile de paylaşmıştık.

Şahin, açıklamasını Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nın Türkiye’nin en büyük ve en çok ziyaret edilen doğal yaşam parkı olduğunu hatırlatarak noktaladı ve herkesi gerçeği yerinde görmeye davet etti: Gaziye bekliyoruz, kapımız her zaman açık.

GAZİANTEP DOĞAL YAŞAM PARKI'NDAKİ "GABİ" İSİMLİ FİL