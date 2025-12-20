DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.781.061,06 -0,36%

Fatma Şahin 'Gabi öldü' iddiasını yalanladı

Fatma Şahin, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'ndaki 'Gabi' filinin öldüğü iddiasını sosyal medya paylaşımı ve görüntülerle yalanladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 11:04
Fatma Şahin 'Gabi öldü' iddiasını yalanladı

Fatma Şahin 'Gabi öldü' iddiasını yalanladı

Şahin'den TBMM'deki açıklamaya yanıt

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın TBMM'de dile getirdiği Gaziantep Doğal Yaşam Parkı ve parktaki Gabi isimli filin öldüğü ve durumun kamuoyundan gizlendiği yönündeki iddiaları sosyal medya üzerinden yalanladı.

Şahin, Gabi'nin görüntülerini paylaşarak filin hayatta olduğunu ve parkta sağlıklı bir şekilde bulunduğunu gösterdi. Paylaşımda, Meclis kürsüsünden yapılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Şahin'in paylaşımında yer alan ifadeler şöyle oldu: Ali Mahir Başarır’ın Meclis’te dile getirdiği tümüyle yanlış açıklamalar sonrası bu bilgiyi paylaşma ihtiyacı doğdu. Sayın Başarır, kendinizden çok emin biçimde fil ölmüş diyorsunuz. Gabi ölmüş gizliyormuşuz. Gabi, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda çok iyi durumda, sağlığı ve keyfi yerinde. Bu görüntüleri de bugün çekildi, ziyarete de açık durumda. Avrupa’da ve dünyada, şartlarıyla örnek gösterilen merkezimizde, her gün düzenli beslenmesi ve bakımı özenle yapılıyor. Bu konuda son dönemde organize biçimde yapılan haber ve paylaşımlar tümüyle yanlış. Gabi, dünyanın ilk tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen fili. Gaziantep’te, güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamını sürdürüyor. Buyurun gelin, kapımız her zaman açık. Sayın Vekilim, madem bu konu bütçe görüşmelerinde dile getirilecek kadar merak ediliyor, bir telefon kadar yakınız, bize sorup doğrusunu öğrenebilirsiniz. Zira Gazi Meclis kürsüsünden yapılan her açıklamanın doğru olması hepimiz için çok önemli.

Şahin ayrıca Gaziantep Doğal Yaşam Parkı maskotu olan ve geçen ay ileri yaşa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Şakir isimli zürafa ile ilgili bilgi verdi: Öte yandan geçtiğimiz ay, uzun yıllardır bizimle olan Zürafa Şakir’i kaybettik. Zürafalar doğal yaşamlarında 15-20 yıl yaşıyorlar ama Şakir’in iyi ve doğru bakılması sayesinde 32 yıllık uzun bir ömrü oldu. Son 1 yıldır yaşlılıktan sebep rahatsızlıkları nedeniyle artık ayağa dahi kalkamayan ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaybettiğimiz Şakir’i kaybetmenin üzüntüsünü kamuoyu ile de paylaşmıştık.

Şahin, açıklamasını Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nın Türkiye’nin en büyük ve en çok ziyaret edilen doğal yaşam parkı olduğunu hatırlatarak noktaladı ve herkesi gerçeği yerinde görmeye davet etti: Gaziye bekliyoruz, kapımız her zaman açık.

GAZİANTEP DOĞAL YAŞAM PARKI'NDAKİ "GABİ" İSİMLİ FİL

GAZİANTEP DOĞAL YAŞAM PARKI'NDAKİ "GABİ" İSİMLİ FİL

GAZİANTEP DOĞAL YAŞAM PARKI'NDAKİ "GABİ" İSİMLİ FİL

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatma Şahin 'Gabi öldü' iddiasını yalanladı
2
Hawkeye Operasyonu: ABD Suriye’de 70’ten Fazla DEAŞ Hedefini Vurdu
3
Putin: Batı Saygılı Olursa Yeni Özel Askeri Operasyon Gerekmez
4
Hakan Şimşek Şehzadeler Belediye Başkanı Seçildi
5
Başkan Er: Malatya eskisinden daha güzel, yaşanabilir ve güçlü bir şehir olacak
6
Bakan Kacır: Türkiye Dünya'nın Önemli Üretim Güçlerinden Biri Haline Geldi
7
Arnavutköy'de CHP İstifa Depremi: 2 Meclis Üyesi AK Parti'ye Geçti, 100 Partili Ayrıldı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül