Bakan Yumaklı: Su Artvin için Hayati Başlık Haline Geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Artvin'de katıldığı AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekti ve suyun korunması ile verimli kullanımının zorunlu hale geldiğini belirtti.

Suyun Önemi ve İklim Değişikliği

Yumaklı, iklim değişikliğinin Artvin'de su meselesini öne çıkardığını vurgulayarak özellikle her damla suyun altın değerinde görülmesi gerektiğini söyledi. Bakanın ifadeleri arasında öne çıkan bölüm şöyle oldu: Özellikle iklim değişikliğinden kaynaklı, belki de Artvin için en son gündeme gelmesi beklenen konulardan biri olan su meselesi artık hayati bir başlık haline gelmiştir. Dolayısıyla her damla suyumuzu altın değerinde görmeli, koruyarak ve verimli şekilde kullanmalıyız.

Yusufeli Barajı ve Bölgesel Yatırımlar

Yumaklı, suyun depolanması ve yönetimi açısından Artvin'in önemine işaret ederek Yusufeli Barajı'nı dünya ölçeğinde bir eser olarak nitelendirdi: Yusufeli Barajı bu anlamda bizim adeta heykelimizdir. Ayrıca Bakan, devlet yatırımları dahil olmak üzere son 23 yılda bölgeye yapılan yatırımları aktararak toplamın 418 milyar lira olduğunu hatırlattı.

Artvin'in Tarımsal Potansiyeli ve Coğrafi İşaretler

Bakan Yumaklı, Artvin'in kendine özgü coğrafi yapısıyla önemli bir tarım kenti olduğunu belirtti. İllin tarımsal sıralamalarına dair verdiği veriler şu şekilde: yaş çay üretiminde Türkiye genelinde üçüncü sıradayız, yaban mersininde yedinci, kızılcık ve fındıkta ise on birinci sıradayız.

Artvin'in markalaşma başarısına da değinen Yumaklı, kentte tescillenmiş 8 ürünün coğrafi işaret taşıdığını söyledi: Kestane balı, Arhavi termonisi, Borçka Demir elması, Hatila balı, Hopa hamsili ekmeği, Hopa laz böreği, Puçuko ve Şavşat ketesi. Bakan, bu ürünlerin Artvin'in tanıtımında önemli yere sahip olduğunu vurguladı.

Konuşmasının ardından Yumaklı, basına kapalı şekilde partisinin il danışma toplantısına katıldı.

