Başkan Arıkan'dan Söke'ye Stratejik Adım: İlbank İşbirliği, GES ve 50 Milyon TL Yatırım

Başkan Arıkan İlbank heyetiyle Söke'nin imar, altyapı ve GES projelerini değerlendirdi; 50 milyon TL krediyle makine parkı güçlendirilecek.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 15:34
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 15:34
Başkan Arıkan İlbank Heyetini Ağırladı

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, İlbank İzmir Bölge Müdürü İzzet Günal başkanlığındaki İlbank heyetini belediyede kabul etti. Toplantıda Söke’nin mevcut ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve planlanan stratejik yatırımlar detaylı şekilde ele alındı.

Katılımcılar ve gündem

Toplantıya, Ankara Mekansal Planlama Daire Başkanı Ahmet Avşar Şimşek, Koordinasyon ve Ön Etüt Şube Müdürü Gökhan Buluş, İlbank İzmir Proje Şube Müdürü Bülent Akkaş ile Söke Belediyesi’nin yatırım ve projelerine yön veren üst düzey bürokratlar katıldı. İLBANK yetkilileri, planlama süreçleri ve yeni yatırım hedefleri konusunda kapsamlı görüşmeler yürüttü.

İmar ve mekansal planlama önceliği

Görüşmelerin ana gündem maddelerinden biri kent planlamasıydı. Mevcut planların güncellenmesi, yeni gelişim alanlarının planlı şekilde hayata geçirilmesi ve kamu yatırımlarını destekleyecek mekansal düzenlemeler ayrıntılı biçimde değerlendirildi. Toplantıda, planlama çalışmalarının altyapı yatırımlarıyla eşgüdüm içinde yürütülmesinin Söke’nin sürdürülebilir gelişimi için kritik olduğu vurgulandı.

GES projesi ve finansman

Söke Belediyesi’nin yenilenebilir enerji vizyonu kapsamında hazırlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi toplantıda ele alındı. Projenin finansman modeli üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu; enerji maliyetlerini düşürecek ve çevreci belediyecilik anlayışını güçlendirecek yatırımın en kısa sürede hayata geçirilmesi için süreçler değerlendirildi.

Makine parkı yatırımı

Belediyenin saha kapasitesini artırmaya yönelik olarak, 50 milyon TL tutarında kredi kullanılarak makine parkının güçlendirilmesi ve önümüzdeki dönemde yapılacak yapım ihalelerine hazırlık yapılması konusunda kararlar alındı. Bu yatırımların Söke genelinde belediye hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Başkan Arıkan’ın değerlendirmesi

Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke’nin geleceğini planlı, sürdürülebilir ve güçlü yatırımlarla inşa etmeye kararlı olduklarını belirterek, "Söke’yi günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir anlayışla yönetiyoruz. Kentimizin altyapısından üstyapısına, imar ve planlama çalışmalarından yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar her başlığı bütüncül bir bakış açısıyla ele alıyoruz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

