Erdoğan: Teknofest Gençliği Vurgusu Muhalefeti Rahatsız Ediyor

Erdoğan, Teknofest gençliğinin din ve köken bağlılığıyla yetiştirilmesini savundu; muhalefeti eleştirdi ve alkol, kumar, uyuşturucuya karşı çıktı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 16:25
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:25
Erdoğan'ın Açıklamaları

"Biz Teknofest gençliği dedikçe, dinine, kökenine bağlık nitelikli gençler yetiştirmeliyiz dedikçe birileri hep bundan rahatsız oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknofest gençliğine ilişkin söylemlerinin ve gençlerin dinine, kökenine bağlı, nitelikli bireyler olarak yetiştirilmesinin bazı çevreleri rahatsız ettiğini ifade etti.

"Türkiye’deki muhalefetin milletin dertlerini dert edinmek, memleketin sorunlarına çözüm üretmek gibi bir alışkanlığı yok."

Erdoğan, muhalefeti eleştirerek onların milletin sorunlarını dert edinmek ve çözüm üretme alışkanlığı olmadığını söyledi.

"Alkolün, kumarın, uyuşturucunun yuvaları dağıttığı ortadayken bunlar çıkıyor kumarı meşrulaştırıyor, içkiye özendiriyorlar."

Cumhurbaşkanı, alkol, kumar ve uyuşturucunun toplumsal tahribata yol açtığını vurgulayarak bu konularda normalleştirme çabalarına karşı çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Biz Teknofest gençliği dedikçe, dinine, kökenine bağlık nitelikli gençler yetiştirmeliyiz dedikçe birileri hep bundan rahatsız oldu"

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

