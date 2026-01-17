Kürşad Zorlu: Terör örgütleri lağvedilmeli, Suriye’nin bütünlüğü vazgeçilmez

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Kocaeli’de düzenlenen basın toplantısında terörle mücadele ve Suriye politikası konusundaki duruşunu net ifadelerle aktardı. Zorlu, Kocaeli teşkilatıyla bir araya geldiği toplantıda ayrıca su yönetimi tartışmalarına da yanıt verdi.

Toplantı ve katılımcılar

Zorlu, partisinin il başkanlığında düzenlenen görüşmede AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri ve MKYK üyeleriyle buluştu. Toplantıda öncelikli gündem başlıkları olarak "Terörsüz Türkiye" hedefi ve bölgesel bütünlük konuları öne çıktı.

Terörsüz Türkiye hedefi

Zorlu, terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmesinde “Terör örgütü, bütün unsurlarıyla ve şubeleriyle kendini lağvetmek zorundadır. Bu gerçekleştikten sonra inşallah 86 milyon vatandaşımızın huzur ve güveni için her bir kilometrekaremizde birlik ve beraberliği her yönüyle sağlamanın iradesine sahibiz” ifadelerini kullandı. Meclis çalışmalarına ve Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu kararlılığa vurgu yaptı.

Suriye’nin toprak bütünlüğü ve Türkmenlerle iş birliği

Zorlu, Suriye politikasında sadece PKK’dan değil, YPG ve SDG gibi unsurların da kapsandığını belirterek “Suriye’nin toprak bütünlüğü bizim için vazgeçilmezdir. Kürdüyle, Arabıyla, Türkmeniyle her parçasıyla Suriye’nin bütünlüğünü önceliyoruz” dedi. Ayrıca Türkmenlerle yakın iş birliği içinde olduklarını, Suriye Türkmen Meclisi başta olmak üzere sivil toplum ağlarının güçlendirilmesine önem verdiklerini aktardı.

Su yönetimi eleştirileri ve Kocaeli örneği

Zorlu, ana muhalefetin su politikalarına yönelik eleştirilerini sert bir dille yanıtladı: “Suyu bulandırmaya çalışanlar da karşımızda duruyor. Hatta suyu bulandırmakla kalmayan, suyu da vatandaşa getiremeyen bir anlayışla karşı karşıyayız.”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yönetiminin su yönetimi başarısını öne çıkaran Zorlu, belediyenin risk yönetimiyle yeni su kaynakları kazandırdığını ve kayıp-kaçak oranını &strong>%22 seviyelerine düşürdüğünü, sanayide kullanılan geri dönüşüm suyunun oranının ise %38’e çıkarıldığını belirtti. Kuraklık bulunduğunu kabul eden Zorlu, belediyenin kriz öncesi önlemler aldığını vurguladı.

Özgür Özel’e yönelik eleştirilerde de bulunan Zorlu, “Özgür Özel’e tavsiyem; şaibe iddialarını, beceriksizliklerini, bir takım yalan ve gerçek dışı açıklamalarla daha da komik hale getirmesin” dedi.

Kapanış ve davet

Konuşmasının sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AK Parti teşkilatları ve tüm paydaşlara teşekkür eden Zorlu, tüm vatandaşları 18 Ocak’ta saat 18.00’de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Türk Dünyası Buluşmasına davet etti.

