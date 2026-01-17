Erdoğan: LGBT ve bağımlılık aile kurumuna yönelik tehdit

Erdoğan: "LGBT gibi sapkın akımlar bağımlılığa ve aile kurumuna tehdit"

Konuşmadan öne çıkanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada toplum ve aile kurumuna dönük tehditlere dikkat çekti ve alınacak önlemleri vurguladı.

"LGBT gibi sapkın akımlardan bağımlılığa, aile kurumuna dönük saldırılara tüm insanlığı ve 86 milyon vatandaşımızı tehdit eden meydan okumalarla yüz yüzeyiz"

"İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını ortaya koyduk"

"Bağımlılık denilen modern zaman vebasının başını erkenden ezmezsek yarına daha büyük sorunlarla karşılaşabiliriz"

Erdoğan, özellikle 86 milyon vatandaşın korunmasına vurgu yaparken, bağımlılıkla mücadele ve aile kurumunun güçlendirilmesi için somut adımların atılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "LGBT gibi sapkın akımlardan bağımlılığa, aile kurumuna dönük saldırılara tüm insanlığı ve 86 milyon vatandaşımızı tehdit eden meydan okumalarla yüz yüzeyiz"