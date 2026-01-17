Erdoğan: LGBT ve bağımlılık aile kurumuna yönelik tehdit

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGBT'yi 'sapkın akım' olarak nitelendirip bağımlılık ve aileye yönelik tehditlerle mücadele için kapsamlı eylem planı açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 16:15
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:15
Erdoğan: LGBT ve bağımlılık aile kurumuna yönelik tehdit

Erdoğan: "LGBT gibi sapkın akımlar bağımlılığa ve aile kurumuna tehdit"

Konuşmadan öne çıkanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada toplum ve aile kurumuna dönük tehditlere dikkat çekti ve alınacak önlemleri vurguladı.

"LGBT gibi sapkın akımlardan bağımlılığa, aile kurumuna dönük saldırılara tüm insanlığı ve 86 milyon vatandaşımızı tehdit eden meydan okumalarla yüz yüzeyiz"

"İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını ortaya koyduk"

"Bağımlılık denilen modern zaman vebasının başını erkenden ezmezsek yarına daha büyük sorunlarla karşılaşabiliriz"

Erdoğan, özellikle 86 milyon vatandaşın korunmasına vurgu yaparken, bağımlılıkla mücadele ve aile kurumunun güçlendirilmesi için somut adımların atılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "LGBT gibi sapkın akımlardan bağımlılığa, aile kurumuna dönük saldırılara...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "LGBT gibi sapkın akımlardan bağımlılığa, aile kurumuna dönük saldırılara tüm insanlığı ve 86 milyon vatandaşımızı tehdit eden meydan okumalarla yüz yüzeyiz"

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamaney: Protestolarda Binlerce Kişi Öldü — İran'da İnternet Kısmen Geri Döndü
2
Diyarbakır'da MHP Sur İlçe Başkanlığı 'Terörsüz Türkiye'ye' Tam Destek
3
Erdoğan: Muhalefet 'Bir avuç rant şebekesinin gündemine hapsoldu' — Birlik Vakfı 40. Yılında Sert Mesaj
4
Mustafa Demir: "Ankara’da su yok, bu milletle bağı kopmuş belediyeciliğin sonucudur"
5
Erdoğan: Teknofest Gençliği Vurgusu Muhalefeti Rahatsız Ediyor
6
Kürşad Zorlu: Terör Örgütleri Lağvedilmeli, Suriye’nin Bütünlüğü Vazgeçilmez
7
Erdoğan: LGBT ve bağımlılık aile kurumuna yönelik tehdit

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları