Erdoğan: Muhalefet 'Bir avuç rant şebekesinin gündemine hapsoldu' — Birlik Vakfı 40. Yılında Sert Mesaj

Erdoğan: Muhalefet 'bir avuç rant şebekesinin gündemine hapsoldu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programında yaptığı konuşmada, ülkenin karşı karşıya olduğu kültürel ve sosyal tehditlere dikkat çekti ve muhalefeti sert sözlerle eleştirdi.

Vakfa ve kuruculara teşekkür

Programda konuşan Erdoğan, vakfın 40 yıllık geçmişine vurgu yaparak emeği geçenlere teşekkür etti. "Birlik Vakfımızın kuruluşunun 40. yılı münasebetiyle tertiplenen bu anlamlı programda sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan, özellikle İsmail Kahraman için hazırlanan belgeseli izlediklerini, Kahraman’ın katkılarını takdir ettiklerini belirtti ve vakfın eğitim-kültür alanındaki hizmetlerini övdü.

Tarihsel hatırlatma ve vakfın misyonu

Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği’nin tarihçesine değinerek 1916 ve 29 Mayıs 1985 gibi tarihlere referans verdi; 1980 darbesi sonrası yaşananlara dikkati çekti ve Birlik Vakfı’nın 1985’ten bu yana milletin yanında olduğunu söyledi. Konuşmasında 28 Şubat süreci ve 15 Temmuz gibi kritik dönemlerde vakfın duruşunu vurguladı.

Kültürel tehditler ve yeni sınamalar

Günümüzün dijital ve bilgi çağında yeni tehditlerin ortaya çıktığını belirten Erdoğan, İbn-i Haldun’dan alıntı yaparak değişen koşullara dikkat çekti. Erdoğan, "LGBT’den bağımlılığa, mahremiyetin yok olmasından, aile kurumuna dönük saldırılara, 86 milyon vatandaşı tehdit eden meydan okumalarla yüz yüzeyiz" dedi ve bu tehditlerin hem şekil hem de boyut değiştirdiğini söyledi.

Erdoğan ayrıca, devletin aldığı tedbirleri anlatarak "Tehdit yalnızca şekil ve boyut değiştirmiştir." ifadesiyle sanal bahis, kumar ve uyuşturucuyla mücadeleye işaret etti. Aileyi güçlendirmek amacıyla uygulanan destek paketlerine dikkat çekti ve bağımlılıkla etkin mücadele çağrısı yaptı.

Dayanışma çağrısı: Toplumun tüm kesimlerine sorumluluk

Bağımlılık ve aile kurumuna yönelik saldırılarla mücadelenin yalnızca devletle yürütülemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, gönüllü kuruluşlar, medya, üniversiteler, sporcular, sanatçılar ve kanaat önderlerinin desteğini istedi. Ailelerin bilinçlenmesinin önemine dikkat çekerek, dijital tekno kültürün gençler üzerindeki olumsuz etkilerini sadece topyekûn bir dayanışma ruhuyla engelleyebileceklerini söyledi.

Muhalefete sert eleştiriler

Erdoğan, muhalefeti hedef alarak, Türkiye'deki muhalefetin milletin dertlerini dert edinmediğini savundu. Ana muhalefet partisini özellikle eleştirerek, "bir avuç rant şebekesinin gündemine tamamen hapsolmuş vaziyette" olduklarını belirtti. Erdoğan, grup kürsülerinden kumarı meşrulaştırmak, içkiyi özendirmek ve LGBT akımlarına sahip çıkmak gibi eylemleri kınadı ve bu tutumları topluma zarar verici olarak nitelendirdi.

Erdoğan, ana muhalefet yönetimini Türkiye merkezli siyaset yapmaya davet etti; aksi halde uzaktan kumandayla kontrol edilenlerin ciddiye alınmayacağını söyledi.

Kapanış: Kararlılık ve gelecek vurgusu

Konuşmasını kararlılık ifadesiyle sürdüren Erdoğan, enerjilerinin ve hizmet aşkının canlı olduğunu belirtti ve "Rabbim ömür verdikçe, gençlerimizle birlikte tüm Türkiye için, milletimizin yanı sıra dünyadaki tüm mazlumlar için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Erdoğan, Birlik Vakfı'nın 40. yılını kıvançla kutlayarak vakıf mensuplarına teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, LÜTFİ KIRDAR KONGRE VE SERGİ SARAYI'NDA DÜZENLENEN 'BİRLİK VAKFI 40. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ PROGRAMI'NDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.