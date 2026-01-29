Başkan Erol'dan Çerçioğlu'na Destek: Özgür Özel'in Sözleri Kınandı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Özgür Özel'in Özlem Çerçioğlu hakkındaki sözlerini kınadı ve Çerçioğlu'na tam destek verdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 20:07
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 20:07
Başkan Erol'dan Çerçioğlu'na Destek: Özgür Özel'in Sözleri Kınandı

Başkan Erol'dan Çerçioğlu'na Destek: Özgür Özel'in Sözleri Kınandı

Aydın / Buharkent

Aydın'ın Buharkent İlçe Belediye Başkanı Mehmet Erol, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili sözlerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Başkan Erol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun kamuoyuna açık şekilde ifade ettiği üzere; siyasi tercihine ilişkin kararını kendi iradesiyle, herhangi bir baskı, tehdit ya da zorlamaya maruz kalmadan almıştır. Bu kararın farklı anlamlara çekilmesini ya da ima yoluyla sorgulanmasını kabul etmiyoruz. Ne yazık ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı ithamkar ve incitici ifadeler, siyasi nezakete de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine de hizmet etmemektedir. Bir belediye başkanının onurunu ve emeğini hedef alan bu dili doğru bulmuyor, açıkça kınıyoruz. Son altı ayda Aydın genelinde temeli atılan ve kısa süre içerisinde başlayacak olan önemli projelerin, bu sert ve ölçüsüz söylemlerin arka planında etkili olduğunu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Yıllardır Aydın’a hizmet eden, projeleriyle ve çalışmalarıyla kamuoyunun önünde olan bir belediye başkanının kararını ‘ima’, ‘itham’ ve ‘üstü kapalı suçlamalar’ üzerinden tartışmaya açmak, siyaseti gerilim diline hapsetmekten başka bir sonuç doğurmaz. Bizler, farklı siyasi tercihlere saygıyı, kişisel saldırılar yerine hizmetin konuşulmasını savunuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza yönelik bu haksız söylemlerin karşısında durduğumuzu ve kendisine yöneltilen mesnetsiz ifadeleri kabul etmediğimizi açıkça ifade ediyoruz."

Mehmet Erol, açıklamasında Özlem Çerçioğlu'na yönelik haksız ithamların karşısında olduklarını ve siyasetin hizmet üzerinden yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

BAŞKAN EROL’DAN ÇERÇİOĞLU’NA DESTEK, ÖZEL’E KINAMA

BAŞKAN EROL’DAN ÇERÇİOĞLU’NA DESTEK, ÖZEL’E KINAMA

BAŞKAN EROL’DAN ÇERÇİOĞLU’NA DESTEK, ÖZEL’E KINAMA

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan ve Mirziyoyev: Türkiye-Özbekistan Stratejik İşbirliğinde Yeni Dönem
2
Başkan Erol'dan Çerçioğlu'na Destek: Özgür Özel'in Sözleri Kınandı
3
Merz: Ukrayna Savaşını Sona Erdirmede Anahtar Moskova’da
4
AB, İran Devrim Muhafızları’nı 'terör örgütü' listesine aldı
5
Çerçioğlu'dan Özel'e Suç Duyurusu
6
Erdoğan ve Mirziyoyev Ortak Basın Toplantısında Açıklama Yaptı
7
AK Parti ve MHP'den Çifteler'de Türk Bayrağına Destek

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları