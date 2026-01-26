Fidan Ankara'da Halil Hayye ile Görüştü: Gazze Barış Planı ve İnsani Yardım

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle Ankara'da Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasını, Gazze'deki insani durumu ve bölgesel meseleleri görüştü.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 21:41
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 21:54
Fidan Ankara'da Halil Hayye ile Görüştü: Gazze Barış Planı ve İnsani Yardım

Fidan Ankara'da Halil Hayye ile Görüştü

Gazze Barış Planı ve insani yardım gündemde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti ile Ankara'da bir araya geldi.

Görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması ile ilgili son gelişmeler, Gazze'deki insani durum ve diğer bölgesel meseleler ele alındı.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Gazzelilerin haklarını savunmaya yönelik olarak Barış Kurulu başta olmak üzere çeşitli platformlarda yürüttüğü diplomatik faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Bakan ayrıca, ihtiyaç duyulan insani yardımın Gazze'ye ulaştırılması için çabaların kararlı biçimde sürdürüleceğini vurguladı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, HAMAS SİYASİ BÜRO ÜYESİ HALİL HAYYE BAŞKANLIĞINDAKİ HAMAS HEYETİ İLE...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, HAMAS SİYASİ BÜRO ÜYESİ HALİL HAYYE BAŞKANLIĞINDAKİ HAMAS HEYETİ İLE ANKARA’DA BİR ARAYA GELDİ.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, HAMAS SİYASİ BÜRO ÜYESİ HALİL HAYYE BAŞKANLIĞINDAKİ HAMAS HEYETİ İLE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rutte (NATO): "Avrupa ABD'siz Kendini Savunamaz"
2
Göktaş: Çocukları Koruma İçin Yeni Sosyal Medya Düzenlemesi
3
Bayraktaroğlu Brüksel'de: ABD Genelkurmay Başkanı Caine ile İkili Görüşme
4
Fidan Ankara'da Halil Hayye ile Görüştü: Gazze Barış Planı ve İnsani Yardım
5
Özgür Özel: "İBB Kreş Görüntülerinde Hiçbir Olumsuzluk Yok" — CHP'den Uyuşturucu ve Gençlik Mesajı
6
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Aynularab’a 11 Tır Yardım Sürecek, "Terörsüz Türkiye" Vurgusu
7
Erkan Akçay: Türkiye'yi güçlendirmek için siyaset yapıyoruz

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları