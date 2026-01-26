Fidan Ankara'da Halil Hayye ile Görüştü: Gazze Barış Planı ve İnsani Yardım

Fidan Ankara'da Halil Hayye ile Görüştü

Gazze Barış Planı ve insani yardım gündemde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti ile Ankara'da bir araya geldi.

Görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması ile ilgili son gelişmeler, Gazze'deki insani durum ve diğer bölgesel meseleler ele alındı.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Gazzelilerin haklarını savunmaya yönelik olarak Barış Kurulu başta olmak üzere çeşitli platformlarda yürüttüğü diplomatik faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Bakan ayrıca, ihtiyaç duyulan insani yardımın Gazze'ye ulaştırılması için çabaların kararlı biçimde sürdürüleceğini vurguladı.

