AB, İran Devrim Muhafızları’nı 'terör örgütü' listesine aldı

AB dışişleri bakanları, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü olarak tanıma ve yeni yaptırımlar konusunda mutabakata vardı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 19:36
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 19:36
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Brüksel'de düzenlenen yılın ilk toplantısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü olarak tanıma ve Tahran’a karşı yeni yaptırımlar uygulama konusunda anlaşma sağladı. Karar, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Yetkililerin açıklamaları

Kaja Kallas açıklamasında, "Baskı cevapsız kalamaz. AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü olarak tanıma yönünde belirleyici bir adım attı. Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi çöküşüne doğru ilerler" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise sosyal medya paylaşımında, "Katil İran rejimine karşı yeni yaptırımlar konusunda ulaşılan siyasi mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum. İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun terör örgütü olarak tanınması da aynı şekilde. Bunun çok daha önce yapılması gerekiyordu. Kendi halkının protestolarını kanla bastıran bir rejime ‘terörist’ denilmesi doğrudur. Avrupa, özgürlük için cesurca mücadele eden İran halkının yanındadır" dedi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da, "İran rejiminin baskıcı Devrim Muhafızları’nı terör örgütü olarak tanımak, birkaç hafta önce pek çok kişinin imkansız gördüğü bir adım olmasına rağmen doğru bir karar" değerlendirmesinde bulunarak, "Şimdi dik durma zamanı, İran özgür olacak" ifadesini kullandı.

Yaptırımların kapsamı ve uluslararası bağlam

AB’nin terör listesine alınan kuruluşlar; seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması ve benzeri yaptırımlara tabi tutuluyor. Halihazırda Avustralya, Kanada ve ABD de İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü olarak nitelendiriyor. On binlerce personeli olan ve İran silahlı kuvvetlerinin başlıca kolu olan Devrim Muhafızları’nın bu nitelendirilmesi, Avrupa’da İran’a yönelik tutumda önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

Oybirliği gerektiren kararın alınması, daha önce bu adıma karşı çıkan Fransa ve İtalya gibi ülkelerin de son dönemde karara destek verdiği değerlendirmelerine yol açtı.

