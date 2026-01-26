AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Aynularab’a 11 Tır Yardım Sürecek, "Terörsüz Türkiye" Vurgusu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Genel Merkezindeki MKYK toplantısı sırasında yaptığı basın açıklamasında Suriye, terörle mücadele, insani yardım ve bölgesel gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Partiye yeni katılımlar

Çelik, toplantı sürerken Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut ve Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül'ün AK Parti’ye katıldığını açıkladı.

CHP’li belediyeler ve kurum denetimleri

Çelik, CHP’li belediyeler hakkında şu değerlendirmeyi paylaştı: "CHP’li belediyeler, yasal bir boşluktan faydalanarak bu yapıları ‘çocuk oyun evi’ ya da ‘etkinlik alanı’ adı altında Millî Eğitim Bakanlığı ve Aile Bakanlığı denetiminin dışına çıkarmıştır".

"Terörsüz Türkiye" anlayışı ve Suriye politikası

Çelik, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge kavramlarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı. Terör örgütlerini meşrulaştırmaya yönelik yaklaşımlara karşı uyarıda bulunarak, bu iki kavramın stratejik önemine dikkat çekti.

Suriye'de DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelenin kesintisiz sürmesi gerektiğini söyleyen Çelik, PKK ve bağlantılı yapıların feshedilip silah bırakmasının önemine değindi ve 10 Mart Mutabakatı'nın önemini vurguladı.

Suriye kararnamesi ve çoğulculuk mesajı

Çelik, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından yayımlanan kararnamenin Kürtlerin haklarını güvence altına aldığına ilişkin değerlendirme yaptı: "Kararnameyi tam olarak okuduğun zaman Suriye Kürtlerinin Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu, dillerinin ve kültürlerinin garanti altına alındığını net bir şekilde ortaya koyuyor."

Bu düzenlemeyi Ortadoğu'da uzun süredir yaşanan kimlik ve mezhep çatışmaları bağlamında önemli bulduklarını, hukuki zeminin takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Gerçek kazanım: terörün sona ermesi

Çelik, Suriye’de terör örgütleri ortadan kalktığında Kürtlerin, Türkmenlerin ve Arapların en çok kazanan taraflar olacağını söyledi ve şunları ekledi: "Gerçek kazanım Suriye’de Kürt kardeşlerimizin de, Türkmenlerin de, Arapların da bu terör örgütlerinden kurtulmasıdır."

İnsani yardım: Aynularab’a 11 tır

Bir gazetecinin sorusu üzerine Çelik, insani durum çerçevesinde Suriye hükümetiyle koordineli olarak Aynularab’a 11 tır yardım gönderildiğini ve bu yardımların "kesintisiz bir şekilde devam edeceğini" söyledi. Çelik, Suriyeli Kürt, Türkmen ve Arap kardeşlerin olumsuz koşullarda yalnız bırakılmayacağını vurguladı.

DEM Parti eleştirileri ve Kürt siviller

DEM Parti yöneticilerinin iddialarına yanıt veren Çelik, "Kürt sivillerin öldürülmesine göz yumduğumuz iddiası ahlak dışı bir yaklaşımdır" dedi. SDG ve PKK’nın sivillere yönelik eylemleri konusunda sert eleştirilerde bulunarak bu tür iddiaları ideolojik propaganda olarak nitelendirdi.

Provokasyon uyarısı

DEM Parti'nin eylem çağrıları sonrasında Diyarbakır ve Mersin'de yaşanan güvenlik olaylarına ilişkin Çelik, provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini, siyasilerin provokasyona zemin hazırlayacak dil ve üsluptan kaçınmasının önemini vurguladı.

Uluslararası değerlendirmeler: Avrupa, İran ve Gazze

Çelik, Davos'ta verilen mesajları değerlendirerek Avrupa’nın norm koyma kabiliyetinin zayıfladığını belirtti: "Avrupa norm koyma kabiliyetini kaybetmiştir."

İran’daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini, herhangi bir dış müdahaleye karşı olduklarını söyledi.

Gazze'ye ilişkin ise Çelik, kurulacak Gazze Kurulu çalışmalarının takip edileceğini ve Filistin yönetiminin Filistinlilere ait olması gerektiğini vurguladı: "Gazze bir emlak değildir, emlak yaklaşımıyla değerlendirilecek bir toprak değildir." Kalıcı barış için ateşkesin sürekli hale gelmesi ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasının şart olduğunu ifade etti.

İsrail iddiaları ve diğer gündemler

İsrail medyasında yer alan, Bilal Erdoğan dahil 29 Türk vatandaşının ülkeye girişinin yasaklanacağı iddiasına ilişkin Çelik, bunun bir ülkenin kimin gireceğini yasaklaması meselesi olmadığını belirterek, söz konusu isimlerin Filistin konusundaki hassasiyetlerine dikkat çekti.

Ayrıca, DEM Parti heyetinin Aynularab ziyaretinin ardından AK Parti ile görüşme talebi ve İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin olarak Çelik, her iki konuda da herhangi bir takvim veya gelişme olmadığını söyledi.

Çelik basın toplantısını, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtlayarak tamamladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP’li belediyeler, yasal bir boşluktan faydalanarak bu yapıları “çocuk oyun evi” ya da “etkinlik alanı” adı altında Millî Eğitim Bakanlığı ve Aile Bakanlığı denetiminin dışına çıkarmıştır"