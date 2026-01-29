Emine Erdoğan ile Ziroat Mirziyoyeva Ankara Palas'ta Buluştu

Yayın Tarihi: 29.01.2026 21:08
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 21:08
Emine Erdoğan ile Ziroat Mirziyoyeva Ankara Palas'ta Buluştu

Ziyaret ve İnceleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Ankara Palas’ta bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Ankara Palas’ın girişinde karşıladığı Mirziyoyeva ile Hereke dokumaları, yıldız porselenleri ve diplomatik hediyelerin de aralarında olduğu Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait seçkin eserlerden oluşan müzeyi gezdi.

Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, müzedeki eserleri yakından inceleyen lider eşlerine bilgi verdi.

Özellikle Anadolu nakış tekniklerini çok beğendiğini ifade eden Mirziyoyeva, ülkesinde de bu teknikle ürünler üretilmesini çok istediğini belirtti. Özbek halkının bu tür sanatlara ilgisi olduğunu kaydeden Mirziyoyeva, Türkiye’nin bu konuda kendilerine destek vermesini memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Lider eşleri Ankara Palas’ta, olgunlaşma enstitülerinde üretilen kitre bebek, çini ve seramik ürünler ile Türk işi, sırma, hesap işi ve beyaz iş gibi nakış teknikleriyle hazırlanan ürünlerin sergilendiği bölümü de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Emine Erdoğan'ın Paylaşımı

"Özbekistan Devlet Başkanı’nın değerli eşi, dostum Ziroat Mirziyoyeva Hanımefendi’yi ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum. Cumhuriyetimizin ilk yıllarına tanıklık eden, mimarisi, tarihî kimliği ve barındırdığı koleksiyonlarla kültürel mirasımızın güçlü temsilcilerinden biri olan Ankara Palas Müzesi’ni ziyaret ettik. Yazma ve matbu eserler, diplomatik hediyeler, hereke dokumaları, Yıldız porselenleri gibi birbirinden kıymetli daha nice eseri birlikte inceledik. Ardından Olgunlaşma Enstitülerimizde hayat bulan el emeği, göz nuru eserleri ve geleneksel el sanatlarımızın ustalıkla yaşatıldığı çalışmaları tanıtma fırsatı bulduk. Bu vesileyle, Anadolu’nun kadim kültüründen ilhamla tasarlanan ve Cumhuriyetimizin 100. yılına ithaf edilen Özgür Masur’un ’Anatolia’ koleksiyonunu da zengin detaylarıyla keşfettik. Kültür, toplumları birbirine yaklaştıran, ortak hafızayı diri tutan ve milletler arasında kalıcı bağlar kuran en güçlü köprülerden biridir. Bu bakışla paylaşılan her anın, Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluğu daha da pekiştireceğine inanıyor, kardeşliğimizin daim olmasını temenni ediyorum"

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli.

