Başkan Gündüz: Cumhurbaşkanımız Dünyaya Yön Veren Küresel Liderdir

Abbas Gündüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'dünyaya yön veren küresel lider' olarak nitelendirdi; 2015 açıklaması ve harekatları örnek gösterdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:08
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:08
Abbas Gündüz'ten Erdoğan'a övgü

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya yön veren küresel lider olduğunu vurguladı.

Gündüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2015 yılında dile getirdiği ve şu sözlerle özetlenen kararlılığı hatırlattı: ‘Bedeli ne olursa olsun, Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye’nin güneyinde bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz’. Bu ifadenin sadece siyasi bir söylem değil, devlet aklı, milli duruş ve stratejik öngörü olduğunu söyledi.

Gündüz, Cumhurbaşkanımızın o günden bugüne aynı kararlılıkla arkasında duran bir liderlik sergilediğini belirtti. Yıllar sonra yaşanan gelişmelerin, Erdoğan'ın ne kadar haklı ve ileri görüşlü olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Gündüz'e göre, PYD/YPG/PKK üzerinden kurulmak istenen senaryoların en başından görüldüğünü ve Türkiye'nin sınır güvenliğini ile bölgenin geleceğini tehdit eden bu planlara karşı geri adım atılmadığını söyledi. Bu kararlılığın sahadaki karşılığı olarak Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Pençe serisi operasyonlar gösterildi.

Başkan Gündüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan için terörle müzakere değil, mücadele eden; küresel güçlere boyun eğmeyen bir lider tanımını kullandı. Türkiye'nin hem masada hem sahada güçlü olmasının, yerli ve milli iradeyi esas alan liderliğin eseri olduğunu kaydetti.

Başkan Gündüz'ün değerlendirmesiyle: 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sadece Türkiye’nin değil; bölgenin ve mazlum coğrafyaların küresel lideridir.'

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

