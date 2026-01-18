Arıkan: Türkiye'de 2,5 Milyon İstihdam Sözü — SP 1000 Yeni Üyeyle Güçleniyor

SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kocasinan'daki 1000 Yeni Üye Töreni'nde Türkiye Kalkınma Planı ile 2,5 milyon kişiye istihdam sağlayacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 22:34
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 22:53
Arıkan: Türkiye'de 2,5 Milyon İstihdam Sözü — SP 1000 Yeni Üyeyle Güçleniyor

Arıkan: Türkiye'de 2,5 Milyon İstihdam Sözü — SP 1000 Yeni Üyeyle Güçleniyor

Etkinlik ve katılımcılar

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan, SP Kocasinan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen '1000 Yeni Üye Katılım Töreni'nde konuştu. Programa SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan, SP Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ile il teşkilatı ve çok sayıda parti üyesi Kadir Has Kongre Merkezi'nde katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Erdal Altun, partilerine katılan yeni üyelerin güçlerine güç katacağını belirterek katılımın hayırlı olmasını diledi.

Arıkan'ın açıklamaları: Büyüyen bir mücadele

Arıkan, sadece Kocasinan'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında büyüyen bir parti olduklarını vurgulayarak, ocak ayında Yargıtay tarafından açıklanan üye sayılarıyla ilgili olarak Saadet Partisi'nin son 6 ay içinde en çok üye arttıran muhalefet partisi olduğunu kaydetti. Arıkan, salondaki coşkuya atıfta bulunarak aralarına katılan her yeni üyenin hem teşkilata hem de 'yeniden büyük Türkiye' ufkuna katkı sağlayacağını ifade etti.

Arıkan sözlerini şöyle sürdürdü: 'Biz aramıza katılan her üye ile umudu büyütüyoruz. Büyüyen sadece rakamlarımız değil, ülkemizi dört bir yandan saran devasa tehlikeleri bertaraf edecek inancı büyütüyoruz. Büyüyen sadece partimiz değil, ülkemizin geleceği adına yerli ve milli bir duruşu, sarsılmaz bir iradeyi büyütüyoruz.' Aziz milletin gösterdiği ilgi ve teveccühe teşekkür etti.

Türkiye Kalkınma Planı ve 41 Master Proje

Arıkan, Türkiye Kalkınma Planı kapsamında hazırladıkları projelere dikkat çekerek, ülkeye 2,5 milyon kişiye istihdam sağlayacaklarını açıkladı. Planın üretim altyapısını baştan sona yeniden inşa edeceğini ve bunun için 41 Master Proje hazırladıklarını söyledi. Bu projelerin çevresinde yüzlerce uydu tesisin entegre edileceğini belirtti.

Arıkan, bazı projelerden örnekler vererek planı şöyle özetledi: 'Yarı İletken ve Mikroçip Fabrikası' kuracağız; 'Paslanmaz Çelik Üretim Fabrikası' ile savunma sanayiinden beyaz eşyaya kadar birçok sektörün ihtiyacını yerli kaynaklarla karşılayacağız; 'Tıbbi Görüntüleme ve Tahlil Cihazları Sanayii' ile sağlık teknolojilerinde yerlileşme sağlayacağız; 'Yüksek Teknolojili Sanayi Makineleri Fabrikası' ile üretim makinelerinde dışa bağımlılığı sonlandıracağız.

Ayrıca planlanan projeler arasında 'Hidrojen Motoru Sanayii', saatte 600 kilometre hızlara çıkabilen 'Maglev Süper Hızlı Tren' altyapısı ve 'Yüksek İrtifa Hava Araçları Fabrikası' yani yolcu uçağı üretimi yer alıyor. Arıkan, tüm bileşenlerin yerli üretimi için uydu fabrikaları dahil altyapı kurulacağını belirtti.

Enerji kaynaklarına ilişkin sorulara da cevap veren Arıkan, Türkiye'nin en zengin Toryum rezervine atıfta bulunarak 'Toryum Reaktörlerimizi' kuracaklarını ve böylece enerji bağımsızlığı sağlanacağını söyledi. Finansman içinse Millî Faizsiz Kalkınma Bankası kuracaklarını belirtti.

Arıkan, planın bölgesel istihdam etkileri ve gayrisafi milli hasılaya katkısının tek tek hesaplandığını, Türkiye Kalkınma Planı ile 2,5 milyon kişiye istihdam oluşturulacağını, bunun sonucunda GSYH'ye 528 milyar dolar gelir artışı sağlanacağını ve dış ticaret fazlası veren bir ülke hedeflendiğini ifade etti.

Kapanış ve vaat: İlk 100 gün

Konuşmasını özetleyerek 'Sadece kalkınmada değil; ekonomiden adalete, eğitimden sosyal hayata kadar bu ülkeyi kilitleyen ne varsa çözecek iradede, kadroda, planda bizde var' diyen Arıkan, Kocasinan'dan katılan 1000 yeni üyenin verdiği güçle iktidara geldiklerinde ilk 100 günde ülkenin bütün sorunlarını çözeceklerini taahhüt etti.

Arıkan, 'İLK 100 GÜN' programının sadece bir iktidar değişimi değil, bir ahlâk devrimi olacağını vurguladı. Konuşmaların ardından partiye katılan bin üyeye rozetleri takıldı.

SAADET PARTİSİ (SP) GENEL BAŞKANI MAHMUT ARIKAN, SAADET PARTİSİ KOCASİNAN İLÇE BAŞKANLIĞI...

SAADET PARTİSİ (SP) GENEL BAŞKANI MAHMUT ARIKAN, SAADET PARTİSİ KOCASİNAN İLÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘1000 YENİ ÜYE KATILIM TÖRENİ’NDE YAPTIĞI KONUŞMADA, "TÜRKİYE’DE 2,5 MİLYON İNSANIMIZA İSTİHDAM OLUŞTURACAĞIZ" DEDİ.

SAADET PARTİSİ (SP) GENEL BAŞKANI MAHMUT ARIKAN, SAADET PARTİSİ KOCASİNAN İLÇE BAŞKANLIĞI...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump ile Grönland'ı Görüştü
2
Arıkan: Türkiye'de 2,5 Milyon İstihdam Sözü — SP 1000 Yeni Üyeyle Güçleniyor
3
Mette Frederiksen: Avrupa şantaja boyun eğmeyecek — Grönland vergi krizi
4
Suriye Hükümeti ile SDG Arasında Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması
5
Eş-Şara, ABD Temsilcisi Tom Barrack'ı Şam'da Kabul Etti
6
Macron: SDG’nin Suriye’ye Entegrasyonu Sağlanmalı
7
MİMDER'den Bakan Kurum'a Malatya Yerinde Dönüşüm Raporu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları