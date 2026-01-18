Arıkan: Türkiye'de 2,5 Milyon İstihdam Sözü — SP 1000 Yeni Üyeyle Güçleniyor

Etkinlik ve katılımcılar

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan, SP Kocasinan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen '1000 Yeni Üye Katılım Töreni'nde konuştu. Programa SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan, SP Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ile il teşkilatı ve çok sayıda parti üyesi Kadir Has Kongre Merkezi'nde katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Erdal Altun, partilerine katılan yeni üyelerin güçlerine güç katacağını belirterek katılımın hayırlı olmasını diledi.

Arıkan'ın açıklamaları: Büyüyen bir mücadele

Arıkan, sadece Kocasinan'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında büyüyen bir parti olduklarını vurgulayarak, ocak ayında Yargıtay tarafından açıklanan üye sayılarıyla ilgili olarak Saadet Partisi'nin son 6 ay içinde en çok üye arttıran muhalefet partisi olduğunu kaydetti. Arıkan, salondaki coşkuya atıfta bulunarak aralarına katılan her yeni üyenin hem teşkilata hem de 'yeniden büyük Türkiye' ufkuna katkı sağlayacağını ifade etti.

Arıkan sözlerini şöyle sürdürdü: 'Biz aramıza katılan her üye ile umudu büyütüyoruz. Büyüyen sadece rakamlarımız değil, ülkemizi dört bir yandan saran devasa tehlikeleri bertaraf edecek inancı büyütüyoruz. Büyüyen sadece partimiz değil, ülkemizin geleceği adına yerli ve milli bir duruşu, sarsılmaz bir iradeyi büyütüyoruz.' Aziz milletin gösterdiği ilgi ve teveccühe teşekkür etti.

Türkiye Kalkınma Planı ve 41 Master Proje

Arıkan, Türkiye Kalkınma Planı kapsamında hazırladıkları projelere dikkat çekerek, ülkeye 2,5 milyon kişiye istihdam sağlayacaklarını açıkladı. Planın üretim altyapısını baştan sona yeniden inşa edeceğini ve bunun için 41 Master Proje hazırladıklarını söyledi. Bu projelerin çevresinde yüzlerce uydu tesisin entegre edileceğini belirtti.

Arıkan, bazı projelerden örnekler vererek planı şöyle özetledi: 'Yarı İletken ve Mikroçip Fabrikası' kuracağız; 'Paslanmaz Çelik Üretim Fabrikası' ile savunma sanayiinden beyaz eşyaya kadar birçok sektörün ihtiyacını yerli kaynaklarla karşılayacağız; 'Tıbbi Görüntüleme ve Tahlil Cihazları Sanayii' ile sağlık teknolojilerinde yerlileşme sağlayacağız; 'Yüksek Teknolojili Sanayi Makineleri Fabrikası' ile üretim makinelerinde dışa bağımlılığı sonlandıracağız.

Ayrıca planlanan projeler arasında 'Hidrojen Motoru Sanayii', saatte 600 kilometre hızlara çıkabilen 'Maglev Süper Hızlı Tren' altyapısı ve 'Yüksek İrtifa Hava Araçları Fabrikası' yani yolcu uçağı üretimi yer alıyor. Arıkan, tüm bileşenlerin yerli üretimi için uydu fabrikaları dahil altyapı kurulacağını belirtti.

Enerji kaynaklarına ilişkin sorulara da cevap veren Arıkan, Türkiye'nin en zengin Toryum rezervine atıfta bulunarak 'Toryum Reaktörlerimizi' kuracaklarını ve böylece enerji bağımsızlığı sağlanacağını söyledi. Finansman içinse Millî Faizsiz Kalkınma Bankası kuracaklarını belirtti.

Arıkan, planın bölgesel istihdam etkileri ve gayrisafi milli hasılaya katkısının tek tek hesaplandığını, Türkiye Kalkınma Planı ile 2,5 milyon kişiye istihdam oluşturulacağını, bunun sonucunda GSYH'ye 528 milyar dolar gelir artışı sağlanacağını ve dış ticaret fazlası veren bir ülke hedeflendiğini ifade etti.

Kapanış ve vaat: İlk 100 gün

Konuşmasını özetleyerek 'Sadece kalkınmada değil; ekonomiden adalete, eğitimden sosyal hayata kadar bu ülkeyi kilitleyen ne varsa çözecek iradede, kadroda, planda bizde var' diyen Arıkan, Kocasinan'dan katılan 1000 yeni üyenin verdiği güçle iktidara geldiklerinde ilk 100 günde ülkenin bütün sorunlarını çözeceklerini taahhüt etti.

Arıkan, 'İLK 100 GÜN' programının sadece bir iktidar değişimi değil, bir ahlâk devrimi olacağını vurguladı. Konuşmaların ardından partiye katılan bin üyeye rozetleri takıldı.

SAADET PARTİSİ (SP) GENEL BAŞKANI MAHMUT ARIKAN, SAADET PARTİSİ KOCASİNAN İLÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘1000 YENİ ÜYE KATILIM TÖRENİ’NDE YAPTIĞI KONUŞMADA, "TÜRKİYE’DE 2,5 MİLYON İNSANIMIZA İSTİHDAM OLUŞTURACAĞIZ" DEDİ.