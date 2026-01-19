Başkan Semih Balaban Yuntdağı Küçüksümbüller'de Talepleri Yerinde Dinledi

Başkan Semih Balaban Yuntdağı Küçüksümbüller Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yuntdağı bölgesinde bulunan Küçüksümbüller Mahallesi'ni ziyaret ederek mahallede devam eden ve planlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyarette Kimler Vardı?

Ziyaret sırasında Başkan Balaban'a, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ile Küçüksümbüller Mahalle Muhtarı Fahri Nayır eşlik etti. Heyet, mahallede yürütülen saha çalışmalarını takip etti ve projelerin uygulama durumunu değerlendirdi.

Vatandaşlarla Buluşma ve Talepler

Başkan Balaban, saha ziyaretleri kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıda vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinleyen Balaban, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu ve notlar aldı.

Yerinde Tespit ve Planlama

Balaban, mahallenin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmenin önemine vurgu yaparak, Küçüksümbüller Mahallesi'nde planlanan çalışmalara ilişkin incelemelerini sürdürdü. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda hizmetlerin etkin şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, YUNTDAĞI BÖLGESİNDE YER ALAN KÜÇÜKSÜMBÜLLER MAHALLESİ’Nİ ZİYARET EDEREK MAHALLEDE DEVAM EDEN VE PLANLANAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.