Başkan Semih Balaban Yuntdağı Küçüksümbüller'de Talepleri Yerinde Dinledi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Küçüksümbüller Mahallesi'ni ziyaret edip devam eden ve planlanan çalışmaları inceledi, vatandaş taleplerini dinledi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:20
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:20
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yuntdağı bölgesinde bulunan Küçüksümbüller Mahallesi'ni ziyaret ederek mahallede devam eden ve planlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyarette Kimler Vardı?

Ziyaret sırasında Başkan Balaban'a, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ile Küçüksümbüller Mahalle Muhtarı Fahri Nayır eşlik etti. Heyet, mahallede yürütülen saha çalışmalarını takip etti ve projelerin uygulama durumunu değerlendirdi.

Vatandaşlarla Buluşma ve Talepler

Başkan Balaban, saha ziyaretleri kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıda vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinleyen Balaban, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu ve notlar aldı.

Yerinde Tespit ve Planlama

Balaban, mahallenin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmenin önemine vurgu yaparak, Küçüksümbüller Mahallesi'nde planlanan çalışmalara ilişkin incelemelerini sürdürdü. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda hizmetlerin etkin şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

