Ferdi Çokkeser’ten Toroslar Belediyesi’ne Sert Tepki: "Üretici Aleyhine Karar Alındı"

AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser, 16 Ocak 2026 tarihli kararın birçok tarım merkezinin 'kırsal mahalle' statüsünü kaldırdığını belirterek tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:08
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:08
Meclis kararı ve tepki

AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser, Toroslar Belediye Meclisi’nin 16 Ocak 2026 Cuma günü yapılan olağanüstü oturumunda alınan ve ilçedeki birçok tarım merkezinin "kırsal mahalle" statüsünden çıkarılmasını öngören karara tepki gösterdi.

Çokkeser, ilçe binasında bazı belediye meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, söz konusu kararın Arslanköy, Soğucak, Bekiralanı, Güzelyayla, Gözne, Ayvagediği, Kepirli, Darısekisi, Yeniköy ve Değirmendere başta olmak üzere Toroslar’ın neredeyse tüm tarım merkezlerini kapsadığını ve kararın Mersin Büyükşehir Belediyesine gönderildiğini belirterek, bunun ilçede büyük bir hayal kırıklığı oluşturduğunu ifade etti.

Çokkeser, AK Parti Hükümeti tarafından 15 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan "Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği"ne atıfta bulunarak, düzenlemenin kırsal mahalle tespitinde yerel meclislere açık ve net yetkiler verdiğini hatırlattı. Yönetmelikte; yerleşimin kırsal niteliğini koruyup korumadığı, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişim durumu, yapılaşma özellikleri ve sosyo-ekonomik yapı gibi kriterlerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

CHP’li Toroslar Belediyesi yönetiminin bu kriterleri göz ardı ettiğini savunan Çokkeser, "Belediye yönetimi yalnızca tamamlanan ya da planlanan imar çalışmaları üzerinden değerlendirme yaparak 10 kırsal mahallemizi statü dışına çıkarmıştır. Bu yaklaşım, yönetmeliğin açık hükümlerini yok saymaktır" dedi.

Bazı belediye yöneticilerinin AK Parti iktidarına yönelik mesnetsiz suçlamalarda bulunduğunu belirten Çokkeser, yanlış ve yanıltıcı bilgilerle kırsalda yaşayan vatandaşların aldatılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Alınan kararın kırsalda yaşamı zorlaştıracağını, üretici aileleri göçe zorlayacağını ve tarımsal üretimi olumsuz etkileyeceğini belirten Çokkeser, "Kırsal mahalle niteliğini açıkça taşıyan bu yerleşimlerin statüsünün korunması hem hukuki hem de vicdani bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

AK Partili belediye meclis üyelerinin itirazlarına ve komisyona eklenen muhalefet şerhlerine rağmen kararın oy çokluğuyla kabul edildiğini hatırlatan Çokkeser, söz konusu mahallelerin fiilen ve hukuken kırsal mahalle özelliği taşıdığını belirtti.

Çokkeser, yanlış karardan bir an önce dönülmesini ve üreticilerin ile kırsalda yaşayan vatandaşların haklarının korunmasını talep etti.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

