Başkan İhsan Kurnaz: İlkadım'da Her Görüş Kıymetli

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kazım Karabekir Mahallesi'nde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi; mahalle ziyaretlerinin süreceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:21
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:21
Başkan İhsan Kurnaz: İlkadım'da Her Görüş Kıymetli

Başkan İhsan Kurnaz: İlkadım'da Her Görüş Kıymetli

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaş buluşmaları kapsamında Kazım Karabekir Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Alemdar Camii'nde gerçekleşen buluşmada Başkan Kurnaz, mahalle sakinlerinin isteklerini tek tek dinleyerek not aldı ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantı sonrası Başkan Kurnaz, "Çok verimli bir buluşma gerçekleştirdik" diyerek mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini vurguladı.

Yerinde dinliyoruz

"Her bir hemşehrimizin düşünce, görüş ve önerisi İlkadım için çok kıymetlidir" diyen Başkan İhsan Kurnaz, "Esnaflarımızı iş yerlerinde ziyaret ettiğimiz gibi komşularımızı ve muhtarlarımızı da mahallelerimizde ziyaret etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Kurnaz, "Daha önce gerçekleştirdiğimiz mahalle ziyaretlerimize Kazım Karabekir Mahallesi ile devam ettik. Hemşehrilerimizin ve Kazım Karabekir Mahalle Muhtarımız Yakup Demir'in Samsun, İlkadım ve mahallemizle ilgili görüş, öneri, düşünce ve taleplerini dinledik. Bu buluşmalar, ilçemizin gelişimine katkı sağlıyor; daha yaşanabilir, daha modern ve daha estetik bir görünüme kavuşması için bizlere yol gösteriyor. Komşularımızdan gelen taleplerin acil olanlarını derhal çözüyor, planlama ve koordinasyon gerektiren talepleri ise istişare ve değerlendirmeler yaparak hayata geçirmeye gayret ediyoruz. İlkadım için her görüşe değer veriyor, ilçemizi ortak akılla yönetiyoruz. Bu anlayışla mahalle ziyaretlerimizi sürdürecek, her bir hemşehrimizi can kulağıyla dinlemeye devam edeceğiz."

VATANDAŞLARIN TALEP VE ÖNERİLERİNİ YERİNDE DİNLEMEYE ÖNEM VEREN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN...

VATANDAŞLARIN TALEP VE ÖNERİLERİNİ YERİNDE DİNLEMEYE ÖNEM VEREN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ’NDE MAHALLE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ. ALEMDAR CAMİİ’NDE GERÇEKLEŞEN BULUŞMADA MAHALLE SAKİNLERİNİN İSTEKLERİNİ TEK TEK DİNLEYEREK NOT ALAN BAŞKAN İHSAN KURNAZ, BELEDİYENİN ÇALIŞMALARI HAKKINDA DA BİLGİLENDİRMELERDE BULUNDU. MAHALLE ZİYARETLERİNİN DEVAM EDECEĞİNİ BELİRTEN BAŞKAN KURNAZ, “ÇOK VERİMLİ BİR BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK” DİYE KONUŞTU.

VATANDAŞLARIN TALEP VE ÖNERİLERİNİ YERİNDE DİNLEMEYE ÖNEM VEREN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Venezuela'da Tahliyeler: Meclis Başkanı Jorge Rodriguez 400'ü Aştığını Açıkladı
2
Özen: Memur ve Emekli Maaşlarının Kaybı Refah Payı ile Telafi Edilmeli
3
Yılmaz: Savunma Sanayinde Artık Tüm Dünyaya Ürün İhraç Ediyoruz
4
Özgür Özel: Murat Çalık’ın Sağlığı Riskte, Laboratuvar Sonucu Bekleniyor
5
Kacır: Savunma sanayimizin ihracatı 10 milyar doları aştı
6
Başkan İhsan Kurnaz: İlkadım'da Her Görüş Kıymetli
7
Witkoff ve Kushner Moskova’da Putin’le Görüşecek İddiası

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları