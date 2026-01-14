Başkan İhsan Kurnaz: İlkadım'da Her Görüş Kıymetli

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaş buluşmaları kapsamında Kazım Karabekir Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Alemdar Camii'nde gerçekleşen buluşmada Başkan Kurnaz, mahalle sakinlerinin isteklerini tek tek dinleyerek not aldı ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantı sonrası Başkan Kurnaz, "Çok verimli bir buluşma gerçekleştirdik" diyerek mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini vurguladı.

Yerinde dinliyoruz

"Her bir hemşehrimizin düşünce, görüş ve önerisi İlkadım için çok kıymetlidir" diyen Başkan İhsan Kurnaz, "Esnaflarımızı iş yerlerinde ziyaret ettiğimiz gibi komşularımızı ve muhtarlarımızı da mahallelerimizde ziyaret etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Kurnaz, "Daha önce gerçekleştirdiğimiz mahalle ziyaretlerimize Kazım Karabekir Mahallesi ile devam ettik. Hemşehrilerimizin ve Kazım Karabekir Mahalle Muhtarımız Yakup Demir'in Samsun, İlkadım ve mahallemizle ilgili görüş, öneri, düşünce ve taleplerini dinledik. Bu buluşmalar, ilçemizin gelişimine katkı sağlıyor; daha yaşanabilir, daha modern ve daha estetik bir görünüme kavuşması için bizlere yol gösteriyor. Komşularımızdan gelen taleplerin acil olanlarını derhal çözüyor, planlama ve koordinasyon gerektiren talepleri ise istişare ve değerlendirmeler yaparak hayata geçirmeye gayret ediyoruz. İlkadım için her görüşe değer veriyor, ilçemizi ortak akılla yönetiyoruz. Bu anlayışla mahalle ziyaretlerimizi sürdürecek, her bir hemşehrimizi can kulağıyla dinlemeye devam edeceğiz."

