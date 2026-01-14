Tavas'ta Kalıcı Altyapı: Başkan Tatık 'Geçici Görüntüler Değil, Kalıcı Altyapı Üretiyoruz'

Başkan Kadir Tatık, Tavas'ta yağmur suyu altyapısının etap etap yürütüldüğünü, hatların Eylül 2026'da tam kapasiteyle devreye alınacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:12
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 14:12
Tavas'ta kalıcı altyapı hedefi: Başkan Tatık açıklıyor

Tavas ilçe merkezinde her yağışta yaşanan taşkın ve altyapı sorunlarına kalıcı çözüm amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, projelerin günü kurtarmaya değil ilçenin önümüzdeki onlarca yılını güvence altına almaya yönelik olduğunu belirtti.

1. Etap çalışmaları

Başkan Tatık, yağmur suyu altyapı çalışmalarının planlı, etaplı ve teknik gerekliliklere uygun şekilde ilerlediğini söyleyerek, 1. etap çalışmalarının 09 Nisan 2025 tarihinde ihale edildiğini ve 02 Mayıs 2025’te sözleşmesinin imzalandığını aktardı. Bu etap kapsamında Şehit Albay Karaoğlanoğlu, Vali Recep Yazıcıoğlu ve Kabristan Caddeleri ile Adalet Sokakta yağmur suyu hattı imalatları yapıldı. Çalışmaların 14 Ağustos 2025’te tamamlanması planlanıyor ve sözleşme bedeli 11 milyon 883 bin 15 TL.

2. Etap çalışmaları

2. etap yağmur suyu hattı çalışmalarının 07 Kasım 2025’te ihale edildiğini ve 11 Aralık 2025’te sözleşmesinin imzalandığını belirten Tatık, bu etapta Ramazan Köylü ve Necip Savcı Caddeleri ile 1204, 1221, 3110/1 ve 3120 sokakların kapsama alındığını söyledi. Çalışmaların 250 gün süreceği ve 11 Eylül 2026’da tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi. İkinci etap sözleşme bedeli ise 59 milyon 800 bin TL.

Neden etaplandırma?

Tatık, çalışmaların iki etap halinde yürütülmesinin sebebini "Asfaltı yapıp tekrar kazmak hem kamu kaynağını israf etmek hem de vatandaşımıza eziyet etmektir." şeklinde özetledi. Bu nedenle yağmur suyu hatlarının üstyapıyla uyumlu ve kalıcı olacak şekilde etaplandırıldığını vurguladı.

Sarp Deresi Islah Projesi

Sarp Deresi Islah Projesi'ne de değinen Tatık, DSİ tarafından başlatılan ancak güzergâh sorunları nedeniyle yarım kalan proje için gerekli yazışmaların yapıldığını, deşarj noktalarına ilişkin parsel sahiplerinden muvafakat alınması sürecinin başlatıldığını ve çalışmaların tüm kurumlarla koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirtti.

Eleştirilere yanıt ve kapanış

Tatık, geçici su birikintilerinin yanlış yorumlandığını, henüz işletmeye alınmamış hatlar üzerinden yapılan eleştirilerin teknik gerçeklerle örtüşmediğini söyledi. Tüm yağmur suyu hatlarının Eylül 2026 itibarıyla tam kapasiteyle işletmeye alınmasının planlandığını belirterek, "Biz fotoğrafla algı değil, mühendislikle çözüm üretiyoruz. Tavas için sabırla, planla ve sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

