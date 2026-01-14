Venezuela'da Tahliyeler: Meclis Başkanı Jorge Rodriguez 400'ü Aştığını Açıkladı

Venezuela'da Tahliyeler Hızlanıyor: 400'ü Aşan Serbest Bırakma İddiası

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in göreve gelmesinin ardından başlayan tahliye sürecine ilişkin Meclis oturumunda açıklama yaptı. Rodriguez, serbest bırakılanların sayısının 400'ü geçtiğini söyledi.

Rodriguez, devam eden tahliye sürecinde şimdiye kadar 400'den fazla mahkumun özgürlüğüne kavuştuğunu belirterek, önümüzdeki günlerde daha fazla kişinin serbest bırakılmasının beklendiğini ifade etti.

Açıklamalar ve Kapsam

Meclis Başkanı, yapılan serbest bırakmaların kapsamına dair, "Siyasi tutuklular değil, ancak yasayı çiğneyen ve Anayasayı ihlal eden, işgali teşvik eden bazı politikacıların serbest bırakılmasına ilişkin karar verildi" sözleriyle açıklık getirdi.

Maduro hükümeti ise uzun süredir insanların siyasi nedenlerle tutuklanmadığını savunarak, 2024 yılında yapılan seçimlerin ardından gözaltına alınan 2 bin kişinin büyük bir çoğunluğunun serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Sivil Toplumun ve Kurumların Verileri

Yerel sivil toplum kuruluşları, Perşembe gününden bu yana tahliye edilenlerin sayısının 60 ila 70 arasında olduğunu iddia ederek, yönetimi sürecin yavaş ilerlemesi ve bilgi eksikliği nedeniyle eleştirdi.

Mahkûmlara hukuki destek sağlayan önde gelen yerel STK'lardan Foro Penal, bu yılın başında en az 800 siyasi tutuklunun hapiste olduğunu açıklamıştı. Buna karşın Venezuela Cezaevi Hizmetleri Bakanlığı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada geçen hafta başlatılan serbest bırakma sürecinde şu ana kadar 116 tutuklunun salıverildiğini bildirmişti.

Süreçle ilgili resmi ve sivil veriler arasındaki fark, tahliye operasyonunun kapsamı ve hızına dair tartışmaları canlı tutuyor. Yetkililer, önümüzdeki günlerde ilave serbest bırakma kararlarının gelebileceğini belirtiyor.

