Kacır: Savunma sanayimizin ihracatı 10 milyar doları aştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk savunma sanayinin yerli ve milli ürünlerle küresel çapta yükselen bir marka hâline geldiğini açıkladı. Kacır, "Yalnızca ülkemizin değil; dostlarımızın ve müttefiklerimizin de güvenliğine katkı sunan savunma sanayimizin ihracatı, geçtiğimiz yıl 10 milyar doları aştı" dedi ve üretimin 185 ülkeye ulaştığını vurguladı.

Zirve ve öncelikler

Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Akademisi tarafından düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi’nin ikincisi, 14-15 Ocak tarihlerinde Ankara’da gerçekleştiriliyor. "Yeteneğin Lideri, Liderin Yeteneği" temasıyla düzenlenen zirvede liderlik, insan kaynağı yönetimi, yetkinlikler ve gelecek vizyonu başlıkları ele alınıyor.

Güçlü üretim ve insan kaynağı ağı

Kacır, savunma sanayiinde 3 bin 500’ü aşkın şirket, araştırma kurumları ve üniversitelerde yaklaşık 100 bin çalışanın yer aldığı bir üretim ve teknoloji geliştirme ağı bulunduğunu belirtti. Türk savunma ve havacılık firmalarının dünya çapındaki görünürlüğünün her geçen yıl arttığını söyledi.

Yatırımlar ve destek mekanizmaları

Bakan, son 23 yılda savunma sanayiinde 965 yatırımın teşvik edildiğini ve bu yatırımlarla toplam 369 milyar liralık yatırım hacminin önünün açıldığını kaydetti. Ayrıca, 2002’den bu yana TÜBİTAK burs ve destek programları aracılığıyla 2 bin 142 savunma sanayii projesine destek sağlandığını, 4 bin 300 bilim insanı ve gence toplam 64,1 milyar lira kaynak sunulduğunu bildirdi.

Kritik projeler TÜBİTAK bünyesinde geliştirildi

Kacır, TÜBİTAK enstitüleri bünyesinde hayata geçirilen projeler kapsamında GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN, SOM-J gibi milli füzeler; KUZGUN akıllı mühimmat ailesi; milli muharip uçak KAANın ana yönetim bilgisayarları ve gerçek zamanlı işletim sisteminin somut çıktılar olduğunu söyledi. GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN projelerinin ardından ramjet motorlu uzun menzilli füze GÖKHANın geliştirildiğini, bunun Türkiye’nin hava hakimiyetine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Yeni nesil teknolojiler savunma mimarisine entegre ediliyor

Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi’nin getirdiği ivmenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, "Caydırıcılığımızı en üst seviyeye çıkaracağız. Teknolojiyi sahada en etkin biçimde kullanabilen ülkeler gelecekte söz sahibi olacak" dedi. Bu çerçevede lazer, elektromanyetik silahlar, otonom ve sürü sistemler, siber güvenlik, uzay, hipersonik ve kuantum teknolojilerinin savunma mimarisine entegre edilmesine yönelik projeler başlatıldığı kaydedildi.

Ar-Ge merkezleri ve girişimler destekleniyor

Kacır, savunma sanayiinde 79 Ar-Ge ve tasarım merkezinde 23 bin 700 kişinin istihdam edildiğini; teknoparklarda faaliyet gösteren 340 girişimde yaklaşık 7 bin 900 çalışanın görev yaptığını açıkladı. Her ölçekteki girişimin ihtiyaçlarına yanıt verecek altyapı ve destek mekanizmalarının geliştirildiğini belirten Kacır, ana yükleniciler ile girişimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesiyle yeni başarı hikâyelerinin hızla ölçeklendirileceğini söyledi.

