Witkoff ve Kushner Moskova’da Putin’le Görüşecek İddiası

Bloomberg kaynakları: Görüşme bu ay olabilir

ABD merkezli Bloomberg, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner’ın Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini iddia etti.

Haberde, Bloomberg’in adını açıklamadığı ve Witkoff ile Kushner’a yakın isimlere dayandırdığı bilgilere göre görüşmenin bu ay gerçekleştirilebileceği, ancak planların henüz kesinleşmediği belirtildi. Haber ayrıca, zamanlamanın İran’daki karışıklıklar nedeniyle değişebileceğine dikkat çekti.

Bloomberg’in aktardığına göre Witkoff ve Kushner, Putin ve ekibine barış önerisinin son taslak metnini sunacak. Söz konusu taslakta ABD’nin ve Avrupa’nın güvenlik garantileri ile Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden inşası konuları yer alıyor.

Bir Beyaz Saray yetkilisi ise böyle bir görüşmenin planlanmadığını ifade etti.

