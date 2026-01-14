Witkoff ve Kushner Moskova’da Putin’le Görüşecek İddiası

Bloomberg, Witkoff ve Jared Kushner’ın Moskova’da Putin ile görüşeceğini, barış taslağı sunacaklarını iddia etti; Beyaz Saray görüşmeyi yalanladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:21
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:21
Witkoff ve Kushner Moskova’da Putin’le Görüşecek İddiası

Witkoff ve Kushner Moskova’da Putin’le Görüşecek İddiası

Bloomberg kaynakları: Görüşme bu ay olabilir

ABD merkezli Bloomberg, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner’ın Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini iddia etti.

Haberde, Bloomberg’in adını açıklamadığı ve Witkoff ile Kushner’a yakın isimlere dayandırdığı bilgilere göre görüşmenin bu ay gerçekleştirilebileceği, ancak planların henüz kesinleşmediği belirtildi. Haber ayrıca, zamanlamanın İran’daki karışıklıklar nedeniyle değişebileceğine dikkat çekti.

Bloomberg’in aktardığına göre Witkoff ve Kushner, Putin ve ekibine barış önerisinin son taslak metnini sunacak. Söz konusu taslakta ABD’nin ve Avrupa’nın güvenlik garantileri ile Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden inşası konuları yer alıyor.

Bir Beyaz Saray yetkilisi ise böyle bir görüşmenin planlanmadığını ifade etti.

ABD MERKEZLİ BLOOMBERG, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN ÖZEL TEMSİLCİSİ STEVE WİTKOFF İLE TRUMP'IN...

ABD MERKEZLİ BLOOMBERG, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN ÖZEL TEMSİLCİSİ STEVE WİTKOFF İLE TRUMP'IN DAMADI VE KIDEMLİ DANIŞMANI JARED KUSHNER'IN MOSKOVA'DA RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİNİ İDDİA ETTİ.

ABD MERKEZLİ BLOOMBERG, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN ÖZEL TEMSİLCİSİ STEVE WİTKOFF İLE TRUMP'IN...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Venezuela'da Tahliyeler: Meclis Başkanı Jorge Rodriguez 400'ü Aştığını Açıkladı
2
Özen: Memur ve Emekli Maaşlarının Kaybı Refah Payı ile Telafi Edilmeli
3
Yılmaz: Savunma Sanayinde Artık Tüm Dünyaya Ürün İhraç Ediyoruz
4
Özgür Özel: Murat Çalık’ın Sağlığı Riskte, Laboratuvar Sonucu Bekleniyor
5
Kacır: Savunma sanayimizin ihracatı 10 milyar doları aştı
6
Başkan İhsan Kurnaz: İlkadım'da Her Görüş Kıymetli
7
Witkoff ve Kushner Moskova’da Putin’le Görüşecek İddiası

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları