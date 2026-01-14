Mirzoyan: Türkiye TRIPP’in Parçası Değil — TRIPP Çerçevesi Yayımlandı

Mirzoyan: "Türkiye, TRIPP’in bir parçası değil"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Washington’da bir araya geldi. Görüşme sonrasında iki ülkenin bakanlıkları, Trump Uluslararası Barış ve Refah Güzergâhı (TRIPP) Uygulama Çerçevesi'ni yayımladı.

TRIPP Uygulama Çerçevesi

"Bu belge, Güney Kafkasya’da kalıcı barışın ilerletilmesi amacıyla 8 Ağustos 2025’te Beyaz Saray’da verilen taahhütlerin yerine getirilmesine yönelik atılan en son adımdır. Çerçeve, Ermenistan topraklarında kesintisiz ve birden fazla transit bağlantının kurulmasını amaçlayan TRIPP’in hayata geçirilmesine yönelik somut bir yol haritası ortaya koymaktadır. Azerbaycan’ın ana kara kısmı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ni birbirine bağlarken ve Trans-Hazar Ticaret Güzergâhı’nda hayati bir bağlantı oluştururken, TRIPP’in Ermenistan Cumhuriyeti için uluslararası ve ülke içi bağlantılara karşılıklı faydalar sağlaması beklenmektedir"

"Çerçeve, TRIPP’in genel başarısı açısından egemenlik, toprak bütünlüğü ve karşılıklılık ilkelerinin önemini vurgulamaktadır. TRIPP’in nihai amacı, bölgesel ticaret ve bağlantıları genişleterek Ermenistan ve Azerbaycan’ın refahını ve güvenliğini güçlendirmek, Orta Asya ve Hazar bölgesini Avrupa’ya bağlayan yeni transit imkanları oluşturmak ve aynı zamanda ABD ticaretini daha da geliştirmektir"

Haberde ayrıca TRIPP Kalkınma Şirketi’nin yüzde 74’lük hissesi Amerika Birleşik Devletleri’ne, yüzde 26’lık hissesi ise Ermenistan Cumhuriyeti’ne ait olacağı belirtildi.

Mirzoyan'ın Açıklamaları

Görüşmenin ardından Washington’daki Ermenistan Büyükelçiliği’nde konuşan Ararat Mirzoyan, TRIPP’in halen Ermenistan-ABD ortak iş girişimi olduğunu vurguladı ve bölgesel bağlantıların geniş kapsamlı bir açılım gerektirdiğini ifade etti.

"TRIPP, hala Ermenistan-ABD ortak iş girişimi olarak varlığını sürdürüyor. Daha geniş bir açılım çerçevesinde bakıldığında, yalnızca Ermenistan-Azerbaycan arasındaki açılım, sınırların açılması ve demiryolunun yeniden faaliyete geçmesiyle öngörülen Asya-AB lojistik koridorunun oluşturulması ve güvence altına alınması mümkün değildir. Ermenistan’ın açılımı da bu şekilde tam anlamıyla gerçekleşmiş olmaz"

Mirzoyan, Türkiye ile yapılan görüşmelerin yapıcı olduğunu belirterek yakın gelecekte somut ilerlemeler beklediğini söyledi ve şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Bu görüşmeler oldukça yapıcı bir nitelik taşıyor. Yakın gelecekte somut ilerlemeler ve adımlar göreceğimize inanıyorum. Elbette herkesin anlayışı, Asya’dan gelen yüklerin ve insanların Azerbaycan üzerinden Ermenistan’a, ardından Nahçıvan ve tekrar Ermenistan üzerinden geçebileceği yönünde. Eğer Gümrü-Kars hattı yeniden işletmeye alınmazsa, yükler bu güzergahı takiben Türkiye üzerinden Avrupa’ya ya da ters yönde gidemez. Dolayısıyla Türkiye’nin bu açılım ve bölgesel kalkınma sürecinde yer alması mantıklı, ancak bu TRIPP’in bir parçası olduğu anlamına gelmiyor"

Rusya ile İlişkiler

Mirzoyan, Rusya’nın TRIPP’in bir parçası olmayacağını ancak Ermenistan’ın bu adımla Rusya’yı dışlamayı amaçlamadığını söyledi. Bakanın ifadeleri şöyle:

"Rusya’nın Ermenistan topraklarında çeşitli altyapılarda varlığı açıkça görülüyor, özellikle demiryollarında. TRIPP’te yok ancak TRIPP ile bağlantılı diğer faaliyetler ve iş birlikleri Rusya için de oluşturulabilir"

