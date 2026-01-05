Başkan Sandıkçı: Canik’e projeler ve yatırımlarla güçlü bir yıl

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Projeler ve yatırımlarla dolu bir yıla daha imza attık. Her alanda daha güçlü bir Canik için çalışmaya devam ediyoruz" ifadeleriyle 2026 yılı hedeflerini paylaştı.

Meclis toplantısında yapılan sunum

Canik Belediye Meclisi 2026 Ocak Ayı Açılış Toplantısında, ilçeye kazandırılan projeler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verildi. Toplantıya başkanlık eden İbrahim Sandıkçı, tamamlanan ve planlanan yatırımların detaylarına değindi.

Ulaşım ve yeni yollar

Başkan Sandıkçı, Canik’te güvenli ve konforlu yol çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirterek hem merkezde hem de kırsal mahallelerde tamamlanan yeni yolların hizmete sunulduğunu kaydetti. Sandıkçı, "Yeni yollarla ilçemizin ulaşım ağının gücüne güç kattık. Ulaşım alanına yönelik yatırımlarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. 2026 yılı planlarımız hazır" dedi.

İmar ve kentsel dönüşüm

Gündem maddeleri arasında yer alan 5 Yıllık İmar Planı Teklifine değinen Sandıkçı, yürütülen imar çalışmalarını halka aktardıklarını vurguladı. Sandıkçı, "Büyük bir gayretle sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde 2253 hektar alanda imar planı ve 600 hektar alanda imar uygulama çalışmasıyla Samsun’un tek seferde yapılan en büyük imarına imza attık" ifadelerini kullandı. Ayrıca ek imar planı ve uygulama çalışmalarının vatandaşlarla diyalog halinde sürdürüleceğini belirtti.

Eğitim destekleri devam ediyor

Belediyenin eğitime verdiği önemi vurgulayan Sandıkçı, eğitime yönelik projeler ve desteklerin süreceğini söyledi. "Kaliteli ve nitelikli eğitim seferberliğimizi sürdürüyor, ücretsiz eğitim desteklerinden burs desteğine kadar öğrencilerimizin her aşamasında yanında olmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Toplantı kapsamında denetim komisyonu seçimi yapıldı, gündem maddeleri görüşülüp ilgili komisyonlara sevk edildi ve toplantı sona erdi.

