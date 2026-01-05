DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Başkan Sandıkçı: Canik’e Projeler ve Yatırımlarla Güçlü Bir Yıl

Başkan İbrahim Sandıkçı, 2026 Ocak Meclis Toplantısı'nda yol, imar ve eğitim projelerini, 2253 ve 600 hektarlık imar çalışmalarını anlattı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:15
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:56
Başkan Sandıkçı: Canik’e Projeler ve Yatırımlarla Güçlü Bir Yıl

Başkan Sandıkçı: Canik’e projeler ve yatırımlarla güçlü bir yıl

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Projeler ve yatırımlarla dolu bir yıla daha imza attık. Her alanda daha güçlü bir Canik için çalışmaya devam ediyoruz" ifadeleriyle 2026 yılı hedeflerini paylaştı.

Meclis toplantısında yapılan sunum

Canik Belediye Meclisi 2026 Ocak Ayı Açılış Toplantısında, ilçeye kazandırılan projeler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verildi. Toplantıya başkanlık eden İbrahim Sandıkçı, tamamlanan ve planlanan yatırımların detaylarına değindi.

Ulaşım ve yeni yollar

Başkan Sandıkçı, Canik’te güvenli ve konforlu yol çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirterek hem merkezde hem de kırsal mahallelerde tamamlanan yeni yolların hizmete sunulduğunu kaydetti. Sandıkçı, "Yeni yollarla ilçemizin ulaşım ağının gücüne güç kattık. Ulaşım alanına yönelik yatırımlarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. 2026 yılı planlarımız hazır" dedi.

İmar ve kentsel dönüşüm

Gündem maddeleri arasında yer alan 5 Yıllık İmar Planı Teklifine değinen Sandıkçı, yürütülen imar çalışmalarını halka aktardıklarını vurguladı. Sandıkçı, "Büyük bir gayretle sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde 2253 hektar alanda imar planı ve 600 hektar alanda imar uygulama çalışmasıyla Samsun’un tek seferde yapılan en büyük imarına imza attık" ifadelerini kullandı. Ayrıca ek imar planı ve uygulama çalışmalarının vatandaşlarla diyalog halinde sürdürüleceğini belirtti.

Eğitim destekleri devam ediyor

Belediyenin eğitime verdiği önemi vurgulayan Sandıkçı, eğitime yönelik projeler ve desteklerin süreceğini söyledi. "Kaliteli ve nitelikli eğitim seferberliğimizi sürdürüyor, ücretsiz eğitim desteklerinden burs desteğine kadar öğrencilerimizin her aşamasında yanında olmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Toplantı kapsamında denetim komisyonu seçimi yapıldı, gündem maddeleri görüşülüp ilgili komisyonlara sevk edildi ve toplantı sona erdi.

SAMSUN CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, "PROJELER VE YATIRIMLARLA DOLU BİR YILA DAHA İMZA...

SAMSUN CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, "PROJELER VE YATIRIMLARLA DOLU BİR YILA DAHA İMZA ATTIK. HER ALANDA DAHA GÜÇLÜ BİR CANİK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ" DEDİ.

SAMSUN CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, "PROJELER VE YATIRIMLARLA DOLU BİR YILA DAHA İMZA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye-Kırgızistan İlişkileri: Dastanbek Cumabekov ile Yalçın Topçu Görüşmesi
2
Atakum Meclisi'nde 12 Madde Oy Birliğiyle Komisyonlara Havale Edildi
3
AK Parti Eskişehir'e 8 bin 650 Yeni Üye: Üye Sayısı 98 bin 436'ya Yükseldi
4
AK Parti Mersin'de Üye Rekoru: 209 bin 40'a Ulaşıldı
5
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan Başkanlığında Toplandı
6
Hakan Fidan Lizbon'da Büyükelçiler Konferansı'nda Konuştu
7
Başkan Selmanoğlu: AK Parti, Elazığ’de 95 bin 172 üyeye ulaştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları