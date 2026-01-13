Başkan Sandıkçı Canik'te Karla Mücadeleyi Sahada Takip Ediyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ekiplerle sahada yürütülen karla mücadeleyi 7/24 sürdürdüklerini ve vatandaşlara sıcak ikramlarda bulunduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:24
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:24
Başkan Sandıkçı Canik'te Karla Mücadeleyi Sahada Takip Ediyor

Başkan Sandıkçı’dan karla mücadele çalışmalarına yakın takip

Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kar yağışının etkili olduğu ilçede ekiplerle birlikte sahada karla mücadele çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların koordineli bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Sandıkçı, ilçede kapalı yol bulunmadığını ifade etti. Kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Sandıkçı, "Tüm ekiplerimizle sahada karla mücadele çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Etkin mücadele

Karla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Başkan Sandıkçı, tüm ekip ve ekipmanlarla sahada olduklarının altını çizdi. Sandıkçı, "Karla mücadele çalışmalarımızı hummalı bir şekilde sürdürüyoruz. 7/24 esasıyla çalışarak yollarımızı her daim açık tutuyoruz. Kar küreme ve yol açma çalışmalarımızın yanı sıra buzlanma ve don olaylarına karşı yol tuzlama çalışmalarımıza da gayretle devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Gönülleri ısıtan ikram

Soğuk kış şartlarına rağmen sahada görev yapan Canik Belediyesi ekipleri, Gönül Sofrası İkram Aracı ile vatandaşlara sıcak ikramlarda da bulunuyor. İlçenin farklı noktalarında sıcak çorba dağıtımı gerçekleştiren Canik Belediyesi, karla mücadeledeki özverili çalışmasının yanı sıra sosyal destekleriyle de vatandaşların gönlüne dokunuyor.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, TÜM EKİPLERLE BİRLİKTE SAHADA KARLA MÜCADELE...

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, TÜM EKİPLERLE BİRLİKTE SAHADA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİKLERİNİ KAYDETTİ.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, TÜM EKİPLERLE BİRLİKTE SAHADA KARLA MÜCADELE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göktaş: 56 bin 400 genç çiftin kredi ödemesini gerçekleştirdik
2
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Eğitimde Merhamet, Aidiyet ve Aile İş birliği Önceliğimiz
3
Başkan Sandıkçı Canik'te Karla Mücadeleyi Sahada Takip Ediyor
4
Bahçeli'den Sert Çıkış: "Mazlum Abdi Siyonizm’in Kuklası, YPG Sivilleri Kalkan Yaptı"
5
Bahçeli: 'Venezuela Komplosu Yalnızca Bir Test'
6
Vahap Seçer: Mersin’in değerlerine tüm kent sahip çıkmalı
7
AK Parti Kütahya Teşkilatı 1 Yılda Yoğun ve Koordine Çalıştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları