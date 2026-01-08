Başkan Tatık Orta Mahalle Esnafını Ziyaret Etti — Tavas'ta Talepler Dinlendi

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Orta Mahalle esnafını ziyaret ederek talep ve sıkıntılarını dinledi; yerinde çözüm ve ortak akıl vurgulandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 12:45
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 12:45
Esnafın talep ve sıkıntıları yerinde dinlendi

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, ilçe genelindeki esnaf ziyaretlerine devam ederek Orta Mahallede faaliyet gösteren iş yerlerini gezdi. Ziyarette esnafla bir araya gelen Tatık, onların görüşlerini, taleplerini ve karşılaştıkları sorunları dinledi.

Başkan Tatık ziyaret hakkında, "Tavas merkez Orta Mahalle’mizdeki esnaflarımızı ziyaret ettik. Hal ve hatırlarını sorduk, talep, öneri ve yaşadıkları sıkıntıları dinledik. İlçemizin ekonomik ve sosyal hayatının bel kemiği olan esnaflarımızla her zaman iç içe olmaya, ihtiyaçlara yerinde çözüm üretmeye ve ortak akıl doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Belediye yetkilileri, esnafın iletilen taleplerine hızlı ve uygulamalı çözümler üretmeyi amaçladıklarını belirtti ve yerel ekonominin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

