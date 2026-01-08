Başkan Tatık Orta Mahalle Esnafını Ziyaret Etti — Tavas'ta Talepler Dinlendi

Başkan Tatık Orta Mahalle Esnafını Ziyaret Etti

Esnafın talep ve sıkıntıları yerinde dinlendi

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, ilçe genelindeki esnaf ziyaretlerine devam ederek Orta Mahallede faaliyet gösteren iş yerlerini gezdi. Ziyarette esnafla bir araya gelen Tatık, onların görüşlerini, taleplerini ve karşılaştıkları sorunları dinledi.

Başkan Tatık ziyaret hakkında, "Tavas merkez Orta Mahalle’mizdeki esnaflarımızı ziyaret ettik. Hal ve hatırlarını sorduk, talep, öneri ve yaşadıkları sıkıntıları dinledik. İlçemizin ekonomik ve sosyal hayatının bel kemiği olan esnaflarımızla her zaman iç içe olmaya, ihtiyaçlara yerinde çözüm üretmeye ve ortak akıl doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Belediye yetkilileri, esnafın iletilen taleplerine hızlı ve uygulamalı çözümler üretmeyi amaçladıklarını belirtti ve yerel ekonominin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

TAVAS BELEDİYE BAŞKANI KADİR TATIK, İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN ESNAFLARI ZİYARET EDEREK YAŞANAN SORUNLARI VE ÖNERİLERİ DİNLİYOR.