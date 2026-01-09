Başkan Yarka: "Gazetecilik Kamu Vicdanının Sesidir" — İHA Şırnak Ziyareti

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İHA Şırnak bürosunu ziyaret ederek gazetecilerin kamu vicdanı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:30
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:30
Başkan Yarka: "Gazetecilik Kamu Vicdanının Sesidir" — İHA Şırnak Ziyareti

Başkan Yarka: "Gazetecilik Kamu Vicdanının Sesidir" — İHA Şırnak Ziyareti

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde anlamlı ziyaret

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Şırnak bürosunu ziyaret etti. Ziyarette, İHA Şırnak Temsilcisi Melih Yiğit ile Güçlükonak ilçe muhabiri Mikail Şan hazır bulundu.

Basın mensuplarıyla bir süre sohbet eden Yarka, gazetecilik mesleğinin toplumsal hayattaki önemine dikkat çekti. Gazetecilerin halkın doğru ve hızlı bilgiye ulaşmasında kritik bir görev üstlendiğini vurgulayan Yarka, "Basın, demokrasinin temel taşlarından biridir. Zor şartlar altında, büyük bir fedakarlıkla görev yapan gazeteciler kamuoyunun sesi, milletin vicdanıdır" ifadelerini kullandı.

Yerel ve ulusal basının şehirlerin gelişimi ve sorunların kamuoyuna aktarılmasında önemli bir rol üstlendiğini belirten Yarka, İhlas Haber Ajansı’nın tarafsız, ilkeli ve güvenilir habercilik anlayışıyla önemli bir misyona sahip olduğunu söyledi. Yarka, tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANI MEHMET YARKA, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA İHLAS HABER...

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANI MEHMET YARKA, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA İHLAS HABER AJANSI (İHA) ŞIRNAK BÜROSUNU ZİYARET ETTİ. ZİYARETTE, İHA ŞIRNAK İL TEMSİLCİSİ MELİH YİĞİT İLE İL MUHABİRİ MİKAİL ŞAN HAZIR BULUNDU.

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANI MEHMET YARKA, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA İHLAS HABER...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ekrem Alfatlı: 'Asgari Ücret Enflasyonu Tetiklemiyor'
2
Bilal Saygılı: Bornova'da Kars Halil Atilla Okulu'nun Yapımını CHP Belediyesi Engelledi
3
Abdullah Güler: 2026 Ocak'tan İtibaren En Düşük Emekli Maaşı 20 Bin Lira
4
Suriye Savunma Bakanlığı: Halep’te 03.00’ten itibaren ateşkes
5
Yıldız Filiz 3. Kez Seçildi: Türkiye’nin Tek Kadın Kahveciler Odası Başkanı
6
AK Parti Heyeti PMD'yi Ziyaret Etti — Abdullah Güler'den Suriye ve İran Mesajı
7
Kosova’da Oy Sayımı Tamamlandı: KDTP Meclise 2 Türk Milletvekili Gönderdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları