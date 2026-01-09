Başkan Yarka: "Gazetecilik Kamu Vicdanının Sesidir" — İHA Şırnak Ziyareti

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Şırnak bürosunu ziyaret etti. Ziyarette, İHA Şırnak Temsilcisi Melih Yiğit ile Güçlükonak ilçe muhabiri Mikail Şan hazır bulundu.

Basın mensuplarıyla bir süre sohbet eden Yarka, gazetecilik mesleğinin toplumsal hayattaki önemine dikkat çekti. Gazetecilerin halkın doğru ve hızlı bilgiye ulaşmasında kritik bir görev üstlendiğini vurgulayan Yarka, "Basın, demokrasinin temel taşlarından biridir. Zor şartlar altında, büyük bir fedakarlıkla görev yapan gazeteciler kamuoyunun sesi, milletin vicdanıdır" ifadelerini kullandı.

Yerel ve ulusal basının şehirlerin gelişimi ve sorunların kamuoyuna aktarılmasında önemli bir rol üstlendiğini belirten Yarka, İhlas Haber Ajansı’nın tarafsız, ilkeli ve güvenilir habercilik anlayışıyla önemli bir misyona sahip olduğunu söyledi. Yarka, tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

