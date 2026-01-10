Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye Tebrik: Süper Kupa 2025 Şampiyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'yi ve camiayı tebrik etti.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 21:17
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 21:17
Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe'yi kutladı.

Tebrik mesajı

Erdoğan, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum"

