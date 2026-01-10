Erdoğan'dan Tophane Tayfun Ziyareti: Gazetecilere Simit ve Meyve Suyu İkramı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tophane Tayfun Spor Kulübü'nü ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı; basın mensuplarına simit ve meyve suyu ikram etti.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 17:15
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 17:35
Erdoğan'dan Tophane Tayfun Spor Kulübü'ne Anlamlı Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbol oynadığı dönemde sıkça geldiği Tophane Tayfun Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Ziyaretin ardından kendisini bekleyen basın mensuplarını selamladı ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Basın mensuplarına simit ve meyve suyu ikramı

Ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına simit ve meyve suyu ikram etti. Basınla kısa bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışan gazeteciler gününün yıldönümü. Tophane Tayfun Spor Kulübünün benim de top oynadığım yıllarda çok gelip gittiğim bir yerdi. Oraya uğrama fırsatımız oldu. Özellikle de çalışan gazeteciler gününün yıl dönümünde sizlerle bir arada burada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Daha nice yıl dönümlerini inşallah beraberce yaşama fırsatımız olur. Bu vesileyle sizlere hayırlı yıl dönümleri temenni ediyorum. Sizleri de Allah’a emanet ediyorum"

Ziyaret, Cumhurbaşkanı'nın spor geçmişi ve gazetecilerle kurduğu samimi görüntüyle dikkat çekti.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları