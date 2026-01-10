Tatar-Bayraktar Görüşmesi: Şırnak’ın Elektrik Altyapısı Masada

Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile kentteki elektrik altyapısı, TPAO/TPIC petrol çalışmaları ve enerji yatırımlarını görüştü.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 16:24
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 16:24
Tatar-Bayraktar Görüşmesi: Şırnak’ın Elektrik Altyapısı Masada

Tatar-Bayraktar Görüşmesi: Şırnak’ın Elektrik Altyapısı Masada

Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile kentteki enerji altyapısını değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Görüşmede ele alınan konular

Tatar, toplantıda şehirde faaliyet gösteren TPAO ve TPIC tarafından yürütülen petrol çalışmaları başta olmak üzere, mevcut enerji yatırımları ve enerji altyapısındaki mevcut konuları Bakan Bayraktar’a aktardı.

Toplantıda ayrıca Şırnak’ın enerji alanındaki talep ve beklentileri ayrıntılı şekilde dile getirildi.

Görüşme sonunda Tatar, Bakan Bayraktar’ın sürece gösterdiği ilgi için teşekkür etti.

ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR İLE KENTİN...

ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR İLE KENTİN ENERJİ ALTYAPISINA İLİŞKİN GÖRÜŞTÜ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan'dan Tophane Tayfun Ziyareti: Gazetecilere Simit ve Meyve Suyu İkramı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hane İslam Eserleri Sergisi'ni Tophane-i Amire'de Gezdi
3
Kaymakam Soysal 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Basınla Buluştu
4
Erdoğan Dolmabahçe'de Endonezya Bakanlarını Kabul Etti
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
6
Tatar-Bayraktar Görüşmesi: Şırnak’ın Elektrik Altyapısı Masada
7
Antalya'da Yüzyılın Konut Projesi Kura Heyecanı: 13 bin 213 Sosyal Konut

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları