Tatar-Bayraktar Görüşmesi: Şırnak’ın Elektrik Altyapısı Masada

Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile kentteki enerji altyapısını değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Görüşmede ele alınan konular

Tatar, toplantıda şehirde faaliyet gösteren TPAO ve TPIC tarafından yürütülen petrol çalışmaları başta olmak üzere, mevcut enerji yatırımları ve enerji altyapısındaki mevcut konuları Bakan Bayraktar’a aktardı.

Toplantıda ayrıca Şırnak’ın enerji alanındaki talep ve beklentileri ayrıntılı şekilde dile getirildi.

Görüşme sonunda Tatar, Bakan Bayraktar’ın sürece gösterdiği ilgi için teşekkür etti.

ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR İLE KENTİN ENERJİ ALTYAPISINA İLİŞKİN GÖRÜŞTÜ.