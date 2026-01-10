Yalova Su Krizi: Umut Güçlü'den 'Tedbirsizlik' Eleştirisi

AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü: "Yalova’yı bu hale tedbirsizlik getirdi"

AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, Yalova’da yaşanan su krizinin nedeninin kuraklık değil, Yalova Belediyesi’nin ihmali ve yönetim zaafiyeti olduğunu belirtti. Güçlü, DSİ tarafından açılıp 2014'te belediyeye devredilen kuyuların takibi, baraj projeleri ve Belediye Başkanı Mehmet Gürel ile ilgili eleştirilerini kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Güçlü'nün eleştirileri ve iddiaları

Güçlü, Belediye Başkanı Mehmet Gürel'i hedef alan açıklamasında, belediye yönetiminin konuya vakıf olmadığını savundu. Güçlü'nün sözleri şöyle:

"Mehmet Başkanın durumlardan haberi yok. Belediye başkanlığı yapıyor ama DSİ’nin Yalova Belediyesi’ne devrettiği kuyularla alakalı hiçbir bilgisi yok. Ben o kuyuların nerede olduğunu biliyorum ama şu an Yalova Belediyesi’ne DSİ tarafından 2014 yılında teslim edilmiş kuyuların kendi nerede olduğunu biliyor mu acaba? Ben o kuyuların hangisinin nerede olduğunu çok iyi biliyorum."

Güçlü, 2014 yılında yaşanan kuraklıktan ve o dönemde DSİ'nin açtığı kuyulardan söz ederek, Belediye Başkanı'nın hizmet yapamadığında konuyu siyaset malzemesi haline getirdiğini öne sürdü: "Mehmet Başkan genelde her zaman yaptığı gibi bir hizmet yapamadığı zaman ‘Benim önüm mü açık?’ diyerek topu taca atıyor. Hizmet yaparak değil, gündem oluşturarak bir şeyler yapmaya çalışıyor."

DSİ projeleri ve baraj çalışmalarına dair açıklama

Güçlü, DSİ'nin süreçleriyle ilgili şu değerlendirmeyi paylaştı: "Bir baraj ya da içme suyu tesisi, hazır bir kararla, tek bir proje denilerek yapılamaz. Böyle büyük yatırımlar kanunlarla ve bilimsel kurullarla ilerlemek zorundadır. Türkiye’de bir barajın yapılma süresi ortalama 12 yıldır."

DSİ yatırımlarına ilişkin detayları aktaran Güçlü, Yalova'daki projelerin aşamalarını şöyle sıraladı: "Şu an Yalova’da Şenköy ve Kurtköy projeleri master plan aşamasındadır. Çağlayan ve Esenköy barajlarında ilk aşamalar tamamlandı, planlama aşamasına geçildi. Kınalı Barajı proje aşamasındadır. Karadere Göleti ise şu an inşaat halindedir. Altınova’daki barajımız da 2026 yılında yapılması planlanan projelerden biridir. Altınova için de her şey bitmiştir, sadece stratejiden ödenek beklenmektedir."

Kuyular, uyarılar ve "tedbirsizlik" iddiası

Güçlü, DSİ ile Yalova Belediyesi arasındaki protokole dikkat çekerek, kuyuların sorumluluğunun belediyede olduğunu vurguladı: "2014 yılında DSİ Yalova’da bu kuyuları açtı. Açtıktan sonra da bir protokolle bu kuyuların tamamını Yalova Belediyesi’ne devretti. Dolayısıyla kuyularla ilgili DSİ’ye soru sormasının da bir anlamı yok. Kendi bünyesinde olan bir şey için neden DSİ’ye soruyor?"

Güçlü, DSİ'nin daha önce uyarı yaptığını belirterek şu ifadeyi kullandı: "DSİ zamanında uyarısını yapmıştır. Olası bir kuraklık durumunda kuyuların acilen bakım ve onarımdan geçirilmesi gerektiğini bildirmiştir. Ancak Yalova Belediyesi bu yazıyı ciddiye almamıştır."

Güçlü, tarihler ve yazışmalara da atıfta bulunarak, "DSİ, 11 Nisan’da bir yazı gönderdi. 27 Mart’ta DSİ’den bilgi istemiştik." dedi ve belediye ile Yeşil Körfez Su Birliği arasındaki yazışmaları eleştirdi: "Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Yeşil Körfez Su Birliği’ne yazı yazıyor. Yeşil Körfez Su Birliği, Yalova Belediyesi’ne yazı yazıyor. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı da Mehmet Gürel. Hıdırlar bize, biz Hıdırlar’a."

Su kesintileri, hat arızaları ve teknik eleştiri

Güçlü, Kurtköy hattında yaşandığı belirtilen 35 günlük su kaybı iddiasını da tartışmaya açtı: "Mehmet Gürel’in Kurtköy hattında yaşanan bir sabotaj nedeniyle 35 günlük su kaybı olduğu yönündeki açıklaması da gerçeği yansıtmıyor. Yalova’nın günlük su ihtiyacı yaklaşık 100 bin metreküptür. 35 günlük kayıp denildiğinde bu 3 milyon 500 bin metreküp su demektir. Bu kadar büyük bir kayıp için sistemin çok uzun süre devre dışı kalması gerekir. Oysa arıza 2-3 gün içinde giderilmiştir. Bu durumda şu soru ortaya çıkıyor: Kurtköy hattından neden su alınmaya devam edilmedi?"

Güçlü, kuyuların doğru teknik düzenlemelerle şebekeye bağlanması veya depolama ve arıtma süreçleriyle suyun korunabileceğini belirtti: "Kuyuları mevcut şebekeye bağlayacaksın. Şebekeden giden su miktarı azalacak. Suyun bir kısmı kuyulardan karşılandığında barajdaki su daha sakin bir şekilde korunur. ... Bu kuyulardan alınan su doğrudan şebekeye verilmek zorunda da değildir. Gerekli teknik düzenlemelerle bu sular depolara aktarılabilir, depolardan arıtmalara, oradan da içme suyuna dönüştürülebilir."

Kamuoyuna çağrı ve sonuç değerlendirmesi

AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, Yalova’daki su krizinin yanlış yönetim ve ihmal sonucu olduğunu vurgulayarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Güçlü, alınması gereken acil önlemlerin döneminden önce planlanması gerektiğini ve yaşanan sürecin "kuraklık" gerekçesiyle örtbas edilmemesi gerektiğini belirtti.

Öne çıkan isimler ve tarihler: Umut Güçlü, Mehmet Gürel, DSİ, 2014, 11 Nisan, 27 Mart, Altınova (2026).

