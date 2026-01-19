Battalgazi'de Kar Teyakkuzu: 104 Mahallede 7/24 Karla Mücadele

Battalgazi Belediyesi, 104 mahallenin tamamında ulaşımın aksamaması için 7/24 kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor; Başkan Bayram Taşkın sahadan yönetiyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 16:52
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 16:52
Belediye ekipleri sahada, yollar açık tutuluyor

Malatya’da etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklara karşı Battalgazi Belediyesi, 104 mahallenin tamamında ulaşımın aksamaması için teyakkuz ilan etti. Başkan Bayram Taşkın’ın bizzat sahadan yönettiği çalışmalarda ekipler 7/24 kar küreme ve tuzlama operasyonlarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü’nden 120 ekip ve 40 iş makinesi, yolların açık kalması için aralıksız görev yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 130 personel ise kaldırımlarda kar küreme çalışması yaparak günlük hayatın olumsuz etkilenmesinin önüne geçiyor.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu yüksek rakımlı kırsal mahallelerde yolların açık tutulması için yoğun çaba sarf ediliyor. Özellikle Beydağı, Çamurlu, Orduzu ve TOKİ bölgeleri gibi eğimin fazla olduğu noktalarda buzlanmaya karşı solüsyon ve tuzlama çalışmalarına ağırlık veriliyor.

Başkan Taşkın, sabahın ilk ışıklarıyla sahaya inerek ekipleri ziyaret etti, personel ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Taşkın, günlerdir kar küreme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade ederek, şu açıklamayı yaptı:

"Karın ilk yere düştüğü günden beri çalışmalarımız devam ediyor. Kar yağdıkça ekiplerimiz de küreme çalışması yapıyor. Battalgazi ilçesi çok büyük yol ağına sahip. Yolların her metrekaresinde kar kalmayacak şekilde ekiplerimiz sahada. Merkezde ve kırsalda vardiya usulüyle 24 saat çalışıyoruz. Zaman zaman sağlık ekiplerinin ve diğer kurtarma ekiplerinin bizlerden yardım talebi oluyor. Onu da yerine getiriyoruz ve ivedilikle araçlarımızı bölgeye sevk ederek zorda olan vatandaşımıza ulaşılmasını sağlıyoruz. Bizler her daim sahadayız ve sorun yaşanmaması adına teyakkuzdayız"

Battalgazi Belediyesi yetkilileri, çalışmaların koordineli şekilde sürdüğünü ve ihtiyaç halinde sağlık ile diğer kurtarma ekiplerine destek verildiğini belirtti.

