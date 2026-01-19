Sivas’ta Kuzey Çevreyolu 2026 Yatırım Programına Alındı

AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Kuzey Çevre Yolu'nun 2026 yatırım programına alındığını ve sağlık, adliye, gölet ile TURASAŞ yatırımlarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:10
AK Parti Sivas İl Başkanı Av. Yusuf Tanrıverdi, 2026 yılı için yatırım programına alınan hizmetleri kamuoyuna duyurdu.

Toplantı ayrıntıları

AK Parti Sivas İl Başkanlığı, parti binasında bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, milletvekilleri, parti üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Tanrıverdi'nin açıklamaları

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Sivaslıları yatırımlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Ulaşım, sağlık, eğitim, tarım ve hayvancılık, sanayi, enerji alanlarında ve birçok farklı alanda hayata geçirilen yatırımlar şehrimizi değiştirmiştir. Yollar, hızlı tren hattı, sağlık tesisleri, modern okullar, üniversite yatırımları, organize sanayi bölgelerindeki gelişmeler ve kırsal kalkınma projeleri ile Sivas, bölgenin yükselen şehirlerinden biri hâline gelmiştir. Özellikle istihdamı artıran yatırımlar sayesinde gençlerimiz için yeni iş imkânları oluşturulmuştur. Merkezi hükümet yatırımlarıyla Sivas merkezle birlikte ilçelerimizde de hiçbir ayrım gözetmeden ‘önce insan’ anlayışıyla hareket ediyoruz. Şunu açıklamak isteriz ki yapılan yatırımlar sadece bugünü değil, önümüzdeki 50 yılı planlayan güçlü adımlardır. AK Parti kadroları olarak Sivas’ı daha güçlü yarınlara taşımayı sürdüreceğiz" dedi.

Yatırım programına alınan projeler

Tanrıverdi, yıllardır konuşulan ve projeleri hazırlanan Kuzey Çevre Yolu projesinin artık 2026 yatırım programına alındığını açıkladı. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü, adliye binasının geliştirilmesi ve kırsalda inşa edilecek yeni göletlerin müjdesini verdi. İstihdam alanında ise TURASAŞ’ta yeni tesislerin kurulacağını ifade etti.

