Uşak Belediyesi 2026'de Proje Yılı: Halk Et ve Sosyal Destek Atağı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, göreve geldiği günden bu yana artan ekonomik zorluklara karşı hayata geçirdiği uygulamaları 2026'da zirveye taşımayı amaçlıyor. Hane ekonomisini rahatlatacak hizmetler yıl boyunca art arda devreye alınacak.

Ekonomik Destek ve İlk Uygulamalar

Belediye, sosyal tesislerde çayı 1 TL ve Halk Ekmeği'ni 5 TLden satışa sunarak dar gelirli vatandaşlara doğrudan destek sağladı. Başkan Yalım, bir buçuk yıl boyunca süren sosyal yardımlarla halkın yanında olduklarını vurguluyor.

Halk Et ile Uygun Fiyatlı Et Ürünleri

Başkan Yalım son olarak Halk Et mağazasını açtı. Halk Et bünyesinde piyasa göre çok daha uygun fiyatlı kıyma, kuşbaşı et, tavuk, yumurta ve şarküteri ürünleri satılıyor; bu hizmet büyük ilgi gördü ve takdir topladı.

"Belediye başkanı olmak sadece yol yapmak değildir" düşüncesiyle ihtiyaca yönelik hizmetler geliştirdiklerini belirten Yalım, projeyi şu sözlerle anlattı:

"Her adımı sosyal belediyecilik ve dayanışma prensibiyle atıyoruz. Halk Et uzun zamandır halkımızın beklediği bir projeydi ve açılır açılmaz adeta kentin gözbebeği oldu. Ülkemizde maalesef her geçen gün şartlar zorlaşıyor ve vatandaşımız geçinmekte zorlanıyor. Bugün baktığınız zaman dört kişilik bir ailenin toplam kazancı bile barınma, ısınma, yol ve mutfak masraflarını karşılayamaz hale geldi. Bu da insanların psikolojisini etkiliyor ve mutsuz olmasına neden oluyor. Biz bu noktada devreye girdik. Uşak Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyduk ve önemli bir hizmet başlattık. Halk Et sayesinde bu dar boğazdan geçen vatandaşımız evine et ve et ürünlerini daha rahat sokabilecek" dedi.

Esnaf ve Emekli Destekleri

Yalım, artan maliyetlerin hem vatandaş hem de esnaf üzerinde baskı yarattığını belirtti. Düzenli yapılan esnaf kahvaltılarıyla sorunları dinlediklerini ve çözüm aradıklarını söyledi; toplumun her kesimine ulaşarak her kalbe dokunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Emeklilerin durumuna ilişkin olarak Yalım şu değerlendirmeyi yaptı:

"Emekli vatandaşlarımız merkezi yönetim tarafından maalesef bu ülkenin sırtında bir yük gibi görülüyor. Emekli maaşları açlık sınırının çok çok altında kalıyor. Dolayısıyla emekliler artık sokağa bile çıkamıyor. Biz inşallah en yakın zamanda bunu da çözeceğiz. Emekliler için açacağımız Halk Kıraathanesi sayesinde vatandaşımızın bütçesini sarsmadan rahatlıkla oturup çayını içebileceği, gazetesini okuyabileceği güvenli ve sıcak bir ortamı onlarla buluşturacağız" dedi.

Kişisel bakım maliyetlerine karşı da adımlar planlanıyor. Yalım, belediyenin evlere berber hizmeti verdiğini ve Halk Berber uygulamasıyla uygun fiyatlı saç ve sakal tıraşı başlatmayı düşündüklerini aktardı:

"Emeklilerimiz ve vatandaşlarımız bugün saçını kestirmek için bütçe oluşturmakta zorlanır hale geldi. Biz bu konuda yaşlılarımıza ve hastalarımıza zaten evlerine berber göndererek destek oluyoruz. Bunun haricinde de Halk Berber uygulamasını başlatarak uygun fiyatlı saç ve sakal tıraş hizmetini başlatmayı düşünüyoruz" dedi.

Yeni Hizmetler: Halk Kıraathanesi, Halk Lokantası ve Halk Market

Yalım, dar gelirli mahalleleri ve geliri olmayan haneleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü üzerinden takip ettiklerini belirtti. Temel ihtiyaçları karşılamak için planlanan projeler arasında Halk Kıraathanesi, Halk Lokantası ve Halk Market yer alıyor. Yalım'ın açıklaması şöyle:

"Uşak’ta dar gelirli mahallelerimiz var, giderek yoksullaştırılan hatta hiç geliri olmayan hanelerimiz var, bunların hepsini Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz vasıtasıyla takip ediyoruz ve yıl boyunca gerekli destekleri sağlıyoruz. Ben şahsen bu hanelerimizin temel gıda ihtiyacını karşılamak adına açacağımız Halk Lokantası ve Halk Market gibi işletmelerle temel ihtiyaçların karşılanmasına destek sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Bu sayede hem vatandaşımızı mutlu edebiliriz hem de belirli kotaları aşmayan satışlarla esnafımızı da koruyabiliriz. Ekiplerimiz tüm bu projelerin hazırlanması için gerekli çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürüyor. Yakın zamanda yeni müjdelerle halkımızın karşısına çıkmayı planlıyoruz" dedi.

Uşak Belediyesi, 2026 yılında bu projeleri hayata geçirerek kent genelinde eşit hizmet ve ekonomik rahatlama sağlamayı hedefliyor.

