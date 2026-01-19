TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu rapor yazım sürecini sürdürüyor

Yazım ekibi toplantısı sona erdi

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun rapor yazım süreci devam ediyor. Komisyonun yazım ekibi bugün bir toplantı gerçekleştirdi ve toplantı sona erdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, raporla ilgili her türlü ayrıntıya girildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bir süreç yasası var. Tam uyum içinde bitecek. Konular belli. Umut hakkı bizim dile getirdiğimiz bir hak. Biz dile getiriyoruz. Toplantı bu perşembe olabilir".

Komisyon çalışmalarının ilerlemesine ilişkin süreç, yazım ekibinin toplantılarıyla şekillenmeye devam ediyor.

