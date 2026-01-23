Bayraktaroğlu Brüksel'de: NATO Genelkurmay Başkanlarıyla İkili Görüşmeler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Brüksel'de
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarda bulundu.
Karşılıklı Görüşmeler
Bayraktaroğlu, toplantı çerçevesinde Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton, İspanya Genelkurmay Başkanı Oramiral Teodoro Lopez Calderon ve İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Gündem
Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
