Bayraktaroğlu Brüksel'de: NATO Genelkurmay Başkanlarıyla İkili Görüşmeler

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO toplantısı kapsamında Brüksel'de Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya genelkurmay başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 19:18
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 19:18
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Brüksel'de

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarda bulundu.

Karşılıklı Görüşmeler

Bayraktaroğlu, toplantı çerçevesinde Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton, İspanya Genelkurmay Başkanı Oramiral Teodoro Lopez Calderon ve İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Gündem

Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

