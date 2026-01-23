Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Brüksel'de Gürcü ve Japon Mevkidaşlarıyla Görüştü

Org. Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite toplantısı için Brüksel'de; Gürcistan ve Japonya genelkurmay başkanlarıyla ikili görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 19:18
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 19:18
NATO Askeri Komite toplantısı kapsamında ikili temaslar

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de devam eden temasları çerçevesinde önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında Gürcistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Giorgi Matiashvili ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı ayrıca Japonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hioraki Uchikura ile de ikili görüşme yaptı.

Görüşmelerde ikili ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı; taraflar iş birliği ve güvenlik başlıklarında değerlendirmelerde bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

