Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Brüksel'de Gürcü ve Japon Mevkidaşlarıyla Görüştü

NATO Askeri Komite toplantısı kapsamında ikili temaslar

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de devam eden temasları çerçevesinde önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında Gürcistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Giorgi Matiashvili ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı ayrıca Japonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hioraki Uchikura ile de ikili görüşme yaptı.

Görüşmelerde ikili ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı; taraflar iş birliği ve güvenlik başlıklarında değerlendirmelerde bulundu.

