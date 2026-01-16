Özgür Özel: 'Emeklinin Sesi Ülkenin Ana Gündemidir'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilerin geçinememesi halinde ülkenin ana gündeminin kutuplaşma değil emeklinin sesi olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 20:16
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 20:16
Özgür Özel: 'Emeklinin Sesi Ülkenin Ana Gündemidir'

Özgür Özel: 'Emeklinin Sesi Ülkenin Ana Gündemidir'

Kocatepe'de 'Emekliler Buluşması' konuşması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Kocatepe Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından Kocatepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen 'Emekliler Buluşması''na katıldı.

Özel, yaptığı konuşmada, "Eğer emekli geçinemiyorsa, ülkenin ana gündemi kutuplaşma değil emeklinin sesinin duyurulmasıdır" dedi.

Özel, konuşmasında şöyle devam etti:

"2 yıldan biraz fazla geçti üzerinden, Genel Başkan adayı olarak gittiğim her şehirde de sonra kurultayımızda da söylemiştim. ‘Cumhuriyet Halk Partisi, kimsesizlerin kimsesidir, Cumhuriyet Halk Partisi, kimsenin sesini duymayanın sesidir. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi, birilerinin istediği gibi kutuplaşmaya, birilerinin istediği gibi ‘Bizden olanlar, oradan olanlar’ diye birbirlerinden ayrılmaya, birilerinin uzaklaştırdığı, kutuplaştırdığı, karşı tarafı şeytanlaştırıp arkasını kalabalıklaştırdığı bir dikine kesen siyaset yerine enine kesen ve herkese dokunan siyaset yapacak’ dedik. Dedik ki ‘Cumhuriyet Halk Partisi sadece CHP’li değil AK Parti’ye, MHP’ye ve diğer partilere oy vermiş emeklilere dokunacak. Asgari ücretlilere de dokunacak. Eğer emeklinin sorunu varsa sosyal demokrat bir partinin sorunu vardır. Eğer emekli geçinemiyorsa, ülkenin ana gündemi kutuplaşma değil emeklinin sesinin duyurulmasıdır. Ülkenin ana gündemi emeklidir, asgari ücretlidir, yoksullardır’ dedik"

Özel, siyasetin öncelikleri belirleme işi olduğunu söyleyerek, "Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçen yılın sonu gelirken yaklaşmakta olan bu sosyal krizi gördük. Ben bunu MYK’da arkadaşlarıma, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinde, Gölge Kabinedeki Bakanlarımıza, Politika Başkanlarımıza şöyle anlatıyorum. Ben 2009 yılından beri bu partinin otobüslerinin üstündeyim kardeşim. Gitmediğim şehir yok. Meydan meydan dolaşıyoruz. Ama ilk kez son iki yıldır, o yüzden yerel seçimde, ana gündemimiz yine ekonomiydi, ana gündemimiz o zaman da emeklinin durumuydu. Çünkü bugüne doğru o serbest düşme başlamıştı. İlk kez son bir yıldır gördüğüm ve son bir aydır en üst düzeye ulaşmış bir şekilde meydanlarda ki çok sayıda emekli geliyor, gözlerindeki büyük öfkeyi görüyorum" ifadelerine yer verdi.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, "EĞER EMEKLİ GEÇİNEMİYORSA, ÜLKENİN ANA...

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, "EĞER EMEKLİ GEÇİNEMİYORSA, ÜLKENİN ANA GÜNDEMİ KUTUPLAŞMA DEĞİL EMEKLİNİN SESİNİN DUYURULMASIDIR" DEDİ.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, "EĞER EMEKLİ GEÇİNEMİYORSA, ÜLKENİN ANA...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Fidan Litvanya’da Tatar ve Karaim Toplumlarıyla Bir Araya Geldi
2
Özgür Özel: Emeklinin Sesi Ülkenin Asıl Gündemidir
3
Bakan Hakan Fidan Vilnius'ta Rasa Budbergyt ile Görüştü
4
Hakan Fidan Vilnius’ta Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı’na Katıldı
5
Putin ile Netanyahu Telefonda İran ve Orta Doğu'yu Görüştü
6
Trump Minnesota'da İsyan Yasası'yla Askeri Müdahale Tehdidi
7
Aksaray-Ortaköy Çevre Yolu yarın açılıyor — Bakan Uraloğlu duyurdu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları