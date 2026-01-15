Beyaz Saray: İran'da 800 idam durduruldu

Leavitt, İran'da dün gerçekleştirilecek 800 idamın durdurulduğunu açıkladı; basın toplantısında bir muhabiri azarladı.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 22:45
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 22:45
Beyaz Saray'ın açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında İran ve Venezuela’ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Leavitt, Venezuela hakkında, "Şu ana kadar Trump’ın tüm taleplerini ve isteklerini yerine getirdiler" dedi.

İran’daki protestolara değinen Leavitt, "Dün gerçekleştirilmesi planlanan 800 idam durduruldu. Trump ve ekibi durumu yakından takip ediyor ve tüm seçenekler masada" diye konuştu.

Grönland ve Avrupa birlikleri

Grönland konusundaki gelişmelere değinen Leavitt, Avrupa ülkelerinin Grönland’a asker göndermesi hakkında, "Grönland’daki Avrupa birliklerinin Trump’ın karar verme sürecini veya Grönland’ı satın alma hedefini etkilediğini düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Muhabiri azarlama

Basın toplantısı sırasında ICE ajanları tarafından Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde öldürülen Renee Nicole Good hakkında yöneltilen bir soru tartışmaya yol açtı.

Leavitt, "Renee Good neden talihsiz ve trajik bir şekilde öldürüldü?" sorusunu yönelterek başlayan tartışmada, muhabirin "Çünkü bir ICE ajanı pervasızca hareket etti ve onu haksız yere öldürdü" cevabına sinirlendi.

Leavitt muhabire, "Sen sol görüşlü, önyargılı bir muhabirsin. Sen solcu bir aktivistsin, muhabir değilsin" diyerek tepki gösterdi.

Beyaz Saray, İran’daki protestolar hakkında yaptığı açıklamada, "Dün gerçekleştirilmesi planlanan 800 idam durduruldu. Trump ve ekibi durumu yakından takip ediyor ve tüm seçenekler masada" dedi.

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

