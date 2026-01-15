Ünal Üstel: Türkiye-KKTC İlişkileri Kardeşlik Hukukuna Dayanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üstel, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler; klasik diplomatik ilişkilerin ötesinde, kardeşlik hukukuna dayanan, gücünü tarihten, kültürden ve ortak değerlerimizden alan stratejik bir bütünlüktür" sözleriyle iki ülke bağlarının önemine vurgu yaptı ve KKTC-Türkiye ilişkilerinin Kıbrıslı Türkler için hayati olduğunu belirtti.

Ziyaretin anlamı ve hedefleri

Üstel, bu ziyaretleri ortak tarih ve ortak gelecek vizyonunun somut bir tezahürü olarak nitelendirdi. Anavatan Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının en zor günlerinde yanında olduğunu kaydeden Üstel, bugün de refah ve istikrar yolculuğunda en güçlü destekçi konumunda bulunduğunu ifade etti.

İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması

Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde, önümüzdeki ay imzalanması planlanan İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında yürütülen çalışmaların ele alınacağını söyledi. Üstel, devam eden projeler ile KKTC'nin geleceğine imza atacak yeni projelerin tek tek gözden geçirileceğini aktardı.

İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'nın reel sektörü güçlendireceğini, kamu maliyesini sağlamlaştıracağını, altyapı yatırımlarını hızlandıracağını ve halkın yaşam kalitesini doğrudan etkileyecek stratejik yol haritaları sunduğunu belirten Üstel, önceki anlaşmalarda tarihi kaynak rekorlarına ulaşıldığını, yeni anlaşmayla da yeni bir rekora imza atılacağına inandığını vurguladı.

Anlaşma kapsamı ve ziyaret programı

Üstel, anlaşma kapsamında kamu maliyesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, altyapı projeleri, enerji ve ulaşım, dijital dönüşüm ve sosyal politikalar başlıklarında önemli adımlar atılmasının hedeflendiğini söyledi.

Ayrıca ziyaret sürecinde KKTC iç güvenlik meseleleri, trafik kazalarına ilişkin ek tedbirler, yeni teknolojik sistemler ve enerji alanında atılacak ortak adımların da geniş kapsamlı şekilde ele alınacağını belirtti.

"Biz laf değil, iş üreten bir anlayışı temsil ediyoruz" diyen Başbakan Üstel, hükümetin icraat odaklı duruşunu yineledi.

